GH, 개인정보 보호 ‘S등급’ 금메달…지방 공기업 중 ‘독보적 1위’

전국 165개 지방 공기업 중 유일한 최고 등급 획득

철저한 분양 신청자 정보 관리 등 시스템 구축 호평

경기주택도시공사(GH)가 공공기관의 신뢰도를 가늠하는 척도인 ‘개인정보 보호’ 분야에서 전국 최상위 수준의 역량을 증명했다.

7일 GH는 개인정보보호위원회가 주관한 ‘2025년 공공기관 개인정보 보호수준 평가’에서 2년 연속 최고 등급인 ‘S등급’을 획득했다고 밝혔다.

GH 광교사옥

이번 평가는 중앙부처와 지방자치단체, 공기업 등 전국 1442개 기관을 대상으로 진행됐다. GH는 전년 대비 1.6점 상승한 91.7점을 기록하며 전체 기관 평균인 76.5점을 15.2점이나 웃돌았다.

눈여겨볼 대목은 전국 165개 지방 공기업 중 S등급을 받은 곳은 GH가 유일하다는 사실이다. 수도권의 다른 도시공사들이 B~D등급에 머문 것과 대조를 이루며, 효율적 관리 체계를 입증했다.

GH는 개인정보 보호 정책 수립부터 안전 조치 이행, 신기술 대응 등 전 항목에서 고른 성적을 거뒀다. 구체적으로는 △조직·예산 및 인력 확보 △기관장 노력도 △개인정보 파일 관리 및 안전성 개선 △정보주체의 권리 보장 등 주요 지표에서 ‘매우 우수’ 판정을 받았다.

이러한 성과는 GH만의 꼼꼼한 관리 시스템에서 나왔다는 평가다. GH는 공동주택 분양 시 탈락한 신청자의 정보를 6개월 안에 자동 삭제하고, 퇴직자의 정보 역시 3년 보관 후 파기하는 등 생애주기별 관리 체계를 가동 중이다. 아울러 부서별 ‘찾아가는 교육’과 위탁업체 교육을 정기적으로 실시해 보안 의식을 높여왔다.

김용진 GH 사장은 “개인정보 보호는 공공기관의 신뢰와 직결되는 절대적인 가치”라며 “도민의 소중한 정보를 안전하게 보호해 한층 더 신뢰받는 공기업이 되겠다”고 강조했다.