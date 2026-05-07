황금 들녘 꿈꾸며… 모내기 분주

풍년을 기원하며 부산 모내기 (부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 7일 오전 부산 강서구 죽동동 들녘에서 농민 김경양씨가 농기계를 이용해 모내기하고 있다. 부산지역 일반 벼 모내기는 조생종 운광벼 품종을 중심으로 이번 주부터 본격적으로 진행되며, 부산 특화 쌀 브랜드 '황금예찬'의 모내기는 내달 1~10일 진행된다. 2026.5.7 sbkang@yna.co.kr/2026-05-07 13:58:57/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

7일 부산 강서구 죽동동 들녘에서 주민들이 이앙기를 이용해 모내기하고 있다. 부산지역 일반 벼 모내기는 조생종 운광벼 품종을 중심으로 이번 주부터 본격적으로 시작됐다. 특화 쌀 브랜드 ‘황금예찬’의 모내기는 내달 1~10일 진행된다.

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