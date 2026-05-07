디카페인은 기억력, 카페인은 집중력…커피마다 효과 달랐다

디카페인 커피는 기억력과 학습 능력, 카페인 커피는 집중력과 주의력 향상에 각각 다른 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.

아일랜드 코크대학교(UCC) 산하 APC 마이크로바이옴 아일랜드 연구팀은 최근 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 이 같은 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 평소 하루 3~5잔의 커피를 마시는 사람 31명과 커피를 마시지 않는 사람 31명을 비교 분석했다. 참가자들은 심리 평가를 받고 식단과 카페인 섭취량을 기록했으며, 연구진은 대변과 소변 샘플을 채취해 장내 미생물과 대사물질, 정서 상태 변화를 추적했다.

커피 섭취군은 먼저 2주 동안 커피를 중단했다. 이후 참가자들에게 카페인 커피와 디카페인 커피를 구분하지 못하도록 제공하며 다시 섭취하게 했다. 연구 결과 커피 섭취 여부에 따라 장내 미생물이 생성하는 대사물질과 감정 상태에서 뚜렷한 차이가 나타났다.

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특히 디카페인 커피를 마신 그룹에서는 학습 능력과 기억력 향상과 관련된 반응 변화가 확인됐다. 연구진은 카페인이 아닌 폴리페놀 등 커피 속 다른 성분이 영향을 미쳤을 가능성을 제기했다.

반면 카페인 커피를 섭취한 참가자들에게서는 집중력과 주의력이 높아지고 불안 수준이 낮아지는 경향이 나타났다. 염증 위험 감소와 연관된 변화도 함께 관찰됐다.

다만 카페인 유무와 관계없이 두 그룹 모두 스트레스와 우울감, 충동성이 감소하는 등 전반적인 기분 개선 효과를 보였다. 연구진은 이 같은 변화가 장내 미생물과 대사물질 변화와 관련 있을 가능성이 있다고 분석했다.

연구 책임자인 존 크라이언 코크대 교수는 “커피는 단순한 카페인 음료가 아니라 장내 미생물, 대사, 감정적 웰빙과 상호작용하는 복합적인 식이 요소”라며 “카페인 유무와 관계없이 서로 다른 방식으로 건강에 영향을 줄 수 있다”고 밝혔다.

연구진은 이번 연구가 62명을 대상으로 진행된 만큼 표본 규모가 크지 않고, 장내 미생물 변화가 장기적으로 어떤 건강 효과로 이어지는지는 추가 연구가 필요하다고 덧붙였다.