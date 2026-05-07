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에스파, 신곡 'WDA'에 지드래곤 피처링

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그룹 '에스파(aespa)'와 한류 그룹 '빅뱅' 멤버 겸 솔로가수 지드래곤(GD)이 협업한다.

 

7일 KBS 뮤직비디오 심의 결과에 따르면, 지드래곤이 오는 11일 오후 6시 공개되는 에스파의 신곡 'WDA(Whole Different Animal)'에 피처링 가수로 참여했다.

지드래곤, 카리나. 지드래곤 &#39;투 배드&#39; 뮤직비디오 티저 캡처
지드래곤, 카리나. 지드래곤 '투 배드' 뮤직비디오 티저 캡처

'WDA'는 에스파가 오는 29일 정식 발매하는 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'의 선공개 곡이다.

 

당초 에스파 측은 곡 제목과 발매 일정만 공개했으나, 방송사 심의 과정에서 지드래곤의 참여 사실이 공식화됐다.

 

지드래곤과 에스파의 곡 협업은 이번이 처음이나, 에스파 리더 카리나는 지드래곤과 컬래버레이션을 한 적이 있다. 그는 지난해 2월 지드래곤의 정규 3집 '위버멘쉬' 타이틀곡 '투 배드(TOO BAD)' 뮤직비디오에 출연했다. 에스파는 지드래곤이 프로듀서로 참여한 MBC TV 음악 예능물 '굿데이'에 출연하기도 했다.

 

에스파의 이번 신보는 이들이 2024년 '아마겟돈' 이후 약 2년 만에 선보이는 정규 음반이다. 총 10곡이 수록되며, 'WDA'를 기점으로 에스파 세계관의 새로운 챕터가 열린다. 오는 29일 오후 1시 발매된다.

<뉴시스>

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