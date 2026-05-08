“AI가 전장 판단”… 미래형 지휘체계 구축 나선다

현대로템, 美 안두릴과 MOU

유·무인복합 무기체계 고도화



한화, 美국방 고위인사 간담회

현대로템이 인공지능(AI) 기반 유·무인복합(MUM-T) 지휘통제체계 구축에 나선다. 사람이 조종하던 전장에 AI가 함께 판단하고 움직이는 체계를 만들겠다는 구상이다.

현대로템은 안두릴과 서울 종로구 포시즌스호텔에서 무기체계 고도화를 위한 업무협약(MOU·사진)을 맺었다고 7일 밝혔다. 안두릴은 AI 기반 전투 운용 소프트웨어를 개발하는 미국 방산 기술 기업이다. 전장 곳곳의 드론과 로봇, 차량에 달린 센서 정보를 실시간으로 분석해 적의 위치나 위협 상황을 판단해 주는 운영체계(OS) ‘래티스(Lattice)’를 갖고 있다.



‘AI 두뇌’ 역할을 하는 래티스를 도입하면 적 드론이 나타났을 때 정찰 드론이 이를 탐지한 뒤 주변 전투 차량과 무인 로봇에 정보를 전달한다. 지휘관은 AI가 정리한 정보를 바탕으로 빠르게 공격이나 방어 결정을 내릴 수 있다. 현대로템은 자사의 다목적 무인차량 ‘HR-셰르파’와 다족보행 로봇 등에 래티스를 적용할 계획이다. 이렇게 되면 여러 대의 무인 장비가 서로 정보를 공유하며 하나의 팀처럼 움직일 수 있게 된다. 군에서는 이를 ‘군집제어’라고 부른다.



현대로템은 유인 장갑차와 무인 로봇, 드론이 동시에 작전에 투입되는 미래형 전장체계 구축을 목표로 하고 있다. 현대로템 관계자는 “안두릴과 협력은 단순한 기술 협력을 넘어 미래 전장의 핵심인 AI 지휘통제 역량을 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다.



한편 한화의 ‘방산 3사’(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)는 이날 해리 해리스 전 미국 태평양사령관 등 미국 국방 고위인사단을 서울 장교동 한화빌딩으로 초청해 간담회를 열었다고 밝혔다. 한화 측은 글로벌 사업 현황과 비전, 주요 무기체계의 역량을 소개하고 지상·항공·해양 각 분야에서 한?미 동맹에 기여할 수 있는 방안을 공유했다.



한화에어로스페이스 관계자는 “한?미 동맹은 한화 방산사업의 근간으로 미국 현지에서의 투자·생산·기술 협력을 통해 양국 방위산업이 함께 성장하는 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.