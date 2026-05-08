현대모비스, 160kW급 PE시스템 독자 개발

전기차 심장… 내연기관 215마력

주요 부품 공용화·모듈화 주안점

현대모비스가 고성능 250kW급에 이어 160kW급 PE시스템(사진) 독자개발에 성공했다. 전기차 PE시스템은 내연기관의 파워트레인에 해당하는 핵심 부품이다.



7일 현대모비스에 따르면 이번에 개발된 PE시스템은 최대 출력 160kW급으로 내연기관 기준으로는 215마력에 해당한다. 현재 양산 중인 전기차 대부분에 적용 가능하고, 전륜과 후륜의 PE시스템 두 개를 장착하면 최대 출력도 두 배로 향상된다.



해당 시스템은 모듈화된 설계 기술과 표준부품을 적용해 중량 대비 출력을 의미하는 비출력은 16%가량 개선됐지만 부피는 20% 가까이 줄었다. 또 새로운 냉각기술을 적용해 모터 구조를 개선했고, 에너지 효율을 높인 전력반도체를 탑재한 파워모듈도 개발했다.



현대모비스는 PE시스템 개발 과정에서 주요 부품을 공용화하고 이를 모듈화하는 데 주안점을 뒀다고 설명했다. 이러한 시스템 단위의 표준모델은 여러 차종에 적용할 수 있어 확장성 면에서 유리하다. 현대모비스는 160kW급, 250kW급 PE시스템에 이어 소형차에 특화된 120kW PE시스템 개발도 상반기 안에 완료할 방침이다.