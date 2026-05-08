로봇 학습·운영 통합 플랫폼 첫 선

LG CNS ‘피지컬웍스’ 국내 출시

업무 생산성 향상·비용 절감 기대

LG CNS가 산업 현장에 도입되는 로봇 학습과 운영 전 과정을 통합 관리하는 로봇 전환(RX) 플랫폼을 국내 처음으로 선보였다. 정보기술(IT) 시스템과 로봇 기술 역량을 결합한 피지컬 인공지능(AI) 플랫폼을 통해 글로벌 RX 선도 기업으로 도약하겠다는 구상이다.



LG CNS는 7일 서울 강서구 마곡 LG 사이언스파크에서 ‘RX 미디어데이’를 열고 RX 플랫폼 피지컬웍스를 공개했다. 로봇이 실제 산업 현장에서 안정적으로 업무를 수행하는 데 필요한 데이터 학습과 현장 적용, 통합 관제 기능을 모두 갖춘 엔드 투 엔드 플랫폼이다.



피지컬웍스는 데이터 학습과 검증을 지원하는 피지컬웍스 포지와 여러 형태, 제조사 로봇을 통합 운영하는 피지컬웍스 바통으로 나뉜다. 포지는 3차원(3D) 가상환경 시뮬레이션을 활용해 학습 효율을 높였고, 데이터 선별 과정도 AI로 자동화했다. 바통은 서로 다른 로봇들에 작업을 지시하고 제어·관제하는 플랫폼이다. 산업과 현장에 따라 최적화된 로봇이 다른데, 이를 하나의 체계에서 운영할 수 있게 작동과 제어를 표준·체계화했다.



LG CNS는 자율주행로봇(AMR)과 무인운반로봇(AGV) 100대 규모 로봇을 운영하는 사업장에 바통을 적용할 경우 생산성은 약 15% 이상, 운영비는 최대 18%까지 절감될 것으로 전망했다.