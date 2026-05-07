여천NCC 수입신용장 한도 상향… 금융권 첫 공동지원

나프타 L/C 한도 3억 달러로 올려

15일 협의회 결의 거쳐 18일 실행

국내 최대 나프타분해시설(NCC) 운영 기업인 여천NCC에 대해 채권금융단이 원료 수입 부담을 덜어주기 위한 공동 지원에 속도를 낸다.



금융위원회와 산업은행 등은 7일 여천NCC의 나프타 수급 안정을 지원하기 위해 채권금융기관 자율협의회를 열고 금융지원 안건을 부의했다. 이날 협의회에서는 나프타 수입신용장(L/C) 한도를 3억달러 규모로 상향하기로 했다. 수입신용장은 은행이 수입업체를 대신해 판매자에게 대금 지급을 보증하는 결제수단을 말한다.

여천NCC의 나프타 가공 설비. 뉴시스

이날 상정된 금융지원방안은 15일 채권금융기관 자율협의회 결의를 거쳐 18일 실행될 예정이다. 여천NCC 채권금융기관으로는 산업은행과 KB국민·우리·하나·신한·NH농협·수출입은행 등이 있다.



여천NCC는 최근 중동 상황이 지속되는 상황에서 안정적인 나프타 수급을 위해 지난달 29일 주채권은행인 산업은행에 L/C 한도 확대를 신청했다. 이에 산업은행은 신속히 간이실사에 착수해 통상적으로 6주 이상 걸리던 L/C 한도 확대 기간을 채권금융기관 협조 아래 약 2주로 단축했다. 무역보험공사도 5000만달러 규모의 수입보험을 제공해 금융권 지원을 뒷받침할 계획이다.



여천NCC는 중동 사태 발발 후 원료가격 상승과 수급 불안으로 가동률이 한때 55%까지 하락했고 추가 가동중단 검토까지 들어갔다. 이후 정부의 나프타 구매 보조금 지원과 금융위의 나프타 금융지원 체계 등이 나오자 공장 가동률을 60%까지 회복했고 추가로 65%로 상향 조정했다.



산업은행은 여천NCC가 이번 지원으로 고유가 상황에서도 나프타 수입 결제 자금을 적기에 확보하고, 비상 상황에서도 안정적 수준으로 가동률을 유지할 수 있을 것으로 예상했다.



금융위는 “앞으로도 금융권은 석유화학업계의 나프타 수입에 차질이 없도록 금융권 공동 지원체계에 따라 신속하게 적극 지원할 예정”이라고 전했다.