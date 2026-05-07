‘가짜 3.3·포괄임금’… 편법 뿌리 뽑는다

노동부, 정상화과제 TF 회의

5월 최종 확정… 법개정 추진

정부가 ‘포괄임금제 남용’ 등 노동시장의 불법·편법 관행을 근절하기 위해 이달 중 고용노동 분야 최종과제를 확정해 법 개정을 추진한다.



고용노동부는 7일 서울 영등포구 여의도에서 김영훈 장관 주재로 ‘고용노동 분야 정상화 과제 추진 태스크포스(TF)’ 첫 회의를 열었다. 회의에서는 △근로자를 개인사업자로 위장하는 ‘가짜 3.3 계약’ △연장근로수당 등을 포함해 임금을 지급하는 포괄임금제 남용 및 임금체불 △산업안전 사각지대 △허위·과장 구인광고 등 노동시장 왜곡 구조 개선 방안이 다뤄졌다.

김영훈 고용노동부 장관. 연합뉴스

회의는 정부가 추진 중인 ‘국가 정상화 프로젝트’의 일환으로, 노동시장의 비정상적 관행 사례를 발굴·개선하자는 취지로 마련됐다. 이재명 대통령은 전날 국무회의에서 각 부처에 ‘비정상의 정상화’ 과제를 발굴하라고 지시했다.



이날 논의된 정상화 과제안은 국무조정실 등 관계 부처 협의를 거쳐 이달 중 최종과제로 확정된다.



노동부는 최종과제 선정 전이라도 관계기관 협업 등을 거쳐 정상화한다는 방침이다.



김 장관은 “노동 현장 곳곳에서 규칙이 무시되는 모습을 목격하고 있다”며 “규칙을 지키면 손해 보는 비정상의 시대를 끝내야 한다”고 밝혔다.