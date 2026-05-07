트럼프 “이란, 핵포기 동의”… 방중 전 타결 시사

“고농축 우라늄 비축분, 美 반출

합의 성사 땐 이란 제재 완화”

도널드 트럼프(얼굴) 미국 대통령은 이란이 핵무기 포기에 동의했으며, 일주일 내로 협상 절차가 마무리될 수 있다고 밝혔다. 미국의 대이란 협상이 급물살을 타는 모양새다. 트럼프 대통령은 합의안에 이란의 고농축 우라늄 비축분을 미국으로 반출하고 지하 핵시설 가동을 중단하는 내용이 포함될 것이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관 행사에서 기자들과 만나 “이란은 핵무기를 가져선 안 되고, 가지지 않을 것”이라며 “그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다”고 밝혔다. CNN 등의 보도에 따르면 미국과 이란은 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 논의 중이다.



트럼프 대통령은 이날 공영방송 PBS와의 인터뷰에서도 이란과 “지난 24시간 동안 매우 좋은 대화를 나눴다”며 “합의할 가능성이 매우 크다”고 말했다. 그러면서 합의가 이뤄지지 않는다면 “우리는 그들을 다시 강도 높게 폭격해야 할 것”이라고 말했다. 합의가 불발될 경우 군사 행동을 재개하겠다는 압박이다.



트럼프 대통령은 이란과의 협상에 “시한은 없다”고 말했다. 이어 ‘다음 주 당신이 중국으로 떠나기 전 끝이 날 것이냐(협상이 타결될 것이냐)’는 질문에 “가능하다”고 답했다. 트럼프 대통령은 14∼15일 중국을 방문한다. 트럼프 대통령은 이 발언에 앞서 이뤄진 폭스뉴스 앵커 브렛 바이어와의 통화에서도 합의 타결까지 일주일 정도를 예상하고 있다고 말했다.



트럼프 대통령은 PBS 인터뷰에서 ‘이란의 고농축 우라늄 비축분을 아마도 미국으로 반출하는 내용이 합의의 일부가 될 수 있냐’는 질문에 “아마도가 아니다”라며 “그것은 미국으로 반출될 것”이라고 말했다. 이어 ‘이란이 지하 핵시설을 가동하지 않는 것도 합의안 내용이 될 수 있냐’는 질문에 “맞다”고 확인했다. 그는 이란의 핵 프로그램 제한 기간이 끝나면 3.67% 수준의 저농축을 허용하는 내용이 합의안에 포함될지에 대해선 “아니다”라고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 그러면서 “그들은 오랫동안 신뢰 구축 차원에서 (핵 관련 조치들을) 이행하게 될 것”이라고 설명했다. 또 “합의가 성사된다면 대이란 제재 등을 완화하게 될 것”이라고 말했다.



트럼프 대통령은 앞서 이란과 대면 협상에 나섰던 스티브 윗코프 중동 특사와 맏사위인 재러드 쿠슈너가 협상을 위해 당장 중재국인 파키스탄 등으로 향할 가능성은 작다고 말했다. 그러면서 “우리는 이곳(미국 내)에서도 협상할 수 있고, 아마 최종 회담 때는 어디선가 서명식을 하게 될 것”이라고 언급했다.