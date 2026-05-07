‘尹 비서실장’ 정진석, 출마 자진 철회…“당 결속 해친다면 멈추겠다” [6·3의 선택]

12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 비서실장이었던 국민의힘 정진석 전 의원이 7일 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 공천 신청을 철회했다. ‘윤어게인’ 논란과 보수 분열 우려 사이에서 고심하던 국민의힘으로선 그의 불출마로 한시름 덜게 된 모습이다.

윤석열 전 대통령의 비서실장이었던 국민의힘 정진석 전 의원. 공동취재사진

정 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “저도 고통이지만 당도 많이 고통스러울 것”이라며 “6·3 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보신청을 철회하겠다”고 밝혔다. 그는 “저의 출마가 당의 결속을 해치거나, 거대 권력의 독주를 막아낼 당의 동력을 약화시킨다면 그 길을 멈추겠다”며 “이름없는 평당원으로 돌아가 백의종군하겠다. 보수 애국세력의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다”고 덧붙였다.

앞서 당 중앙윤리위원회는 이날 오후 3시쯤 회의를 열고 내란 특검에 의해 기소된 정 전 의원의 출마 자격을 논의했다. 이어 공천관리위원회가 윤리위 결정을 바탕으로 공천 여부를 검토하기로 했지만, 정 전 의원이 공관위 회의 전 스스로 불출마를 결단한 것이다.

그동안 당 안팎에선 ‘친윤 핵심’이었던 정 전 의원이 출마할 경우 윤어게인 논란으로 지방선거 판세에 악영향을 미칠 수 있다는 우려가 이어졌다. 다만 당이 내란 특검의 수사를 정치 수사로 규정해온 데다, 지역에서 5선을 지낸 정 전 의원이 무소속 출마에 나설 수 있다는 관측은 당의 결정을 어렵게 하는 요인이었다.

당에선 정 전 의원의 불출마에 안도하는 모습이었다. 박덕흠 공관위원장은 소식이 알려진 직후 기자들과 만나 “속이 시원하다”고 말했다. 앞서 그는 점심시간에 정 전 의원을 만나 1시간 동안 이야기를 나누며 무소속 출마를 만류한 것으로 알려졌다. 공관위 부위원장인 정희용 사무총장은 국회에서 기자들과 만나 “민주당에 맞서서 국민의힘이 제대로 역할을 하고 싸워야 하기에 백의종군하시겠다고 말씀하셨다. 우리 당의 큰 어른다운 말씀”이라며 “그런 뜻을 잘 이어받아 전체 선거를 잘 치러서 승리하도록 최선을 다하겠다”고 했다.

정 전 의원 출마에 반발하며 탈당 가능성까지 시사했던 김태흠 충남지사 후보는 SNS에 “정 전 의원의 고뇌에 찬 결단이 우리 당을 하나로 결집시키고 국민 앞에 새롭게 다가서는 계기가 되길 염원한다”며 “그간 겪었을 심적 고통에 대해 위로의 뜻을 전하며, 결단에 존중과 경의를 표한다”고 밝혔다.

공관위는 정 전 의원을 제외하고 충남 공주·부여·청양 보궐선거 공천 문제를 논의했으나 결론을 내지 못했다. 해당 지역엔 현재 윤용근 경기 성남 중원구 당협위원장, 소정임 당 재정위원회 부위원장, 오병주 전 국무총리실 차관, 윤민아 전 국무총리실 사무관, 이충희 전 공주시 민주평통협의회장 등 5명이 면접을 마친 상태다.