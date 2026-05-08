‘尹어게인’ 논란에… 野 정진석 보선 불출마 [6·3 지방선거]

정 “평당원으로 돌아가 백의종군”

친윤 출마 반발 여론에 결국 백기

김태흠 “당 결집 계기되길” 반색

野, 공주·부여·청양 경선 치를 듯

12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 비서실장이었던 국민의힘 소속 정진석 전 국회부의장이 7일 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 공천 신청을 철회했다. ‘윤어게인’ 논란과 보수 분열 우려를 놓고 고심하던 국민의힘은 정 전 부의장 불출마로 일단 부담을 덜게 됐다.

정진석 전 대통령비서실장. 연합뉴스

정 전 부의장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 “저의 출마가 당의 결속을 해치거나, 거대 권력의 독주를 막아낼 당의 동력을 약화시킨다면 그 길을 멈추겠다”며 불출마 의사를 밝혔다. 그는 “이름없는 평당원으로 돌아가 백의종군하겠다”며 “보수 애국세력의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다”고 덧붙였다.

그동안 당 안팎에선 친윤(친윤석열) 핵심으로 꼽혔던 정 전 부의장의 출마를 우려하는 목소리가 나왔다. 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거에서 국민의힘은 윤석열정부 당시 각각 방송통신위원장과 부위원장을 지낸 이진숙·김태규 후보를 대구 달성과 울산 남갑에 공천했다, 경기 하남갑에서는 윤석열 대선후보 수행실장을 맡았던 이용 후보가 출마했다.

여기에 ‘원조 친윤’으로 꼽히는 정 전 부의장까지 가세할 경우 전 정권 심판론이 부각돼 지방선거 전체 판세에 악영향을 끼칠 수 있다는 우려가 제기됐다. 게다가 내란특검팀이 정 전 부의장을 직권남용 등 혐의로 기소한 상태라 당내 경선의 피선거권이나 공모 자격이 정지된 상태였다.

정 전 부의장과 사돈지간인 박덕흠 공천관리위원장은 이날 1시간가량 정 전 부의장을 만나 이 같은 당 안팎의 분위기를 설명하며 출마를 만류한 것으로 알려졌다. 윤리위는 이날 오후 3시쯤 회의를 열고 정 전 부의장의 출마 자격 문제 등을 논의했지만, 결과는 발표하지 않았다.

공관위 부위원장인 정희용 사무총장은 국회에서 기자들과 만나 “정 전 부의장이 민주당에 맞서 국민의힘이 제대로 역할을 하고 싸워야 하기에 백의종군하시겠다고 말씀하셨다. 우리 당의 큰 어른다운 말씀”이라며 “그런 뜻을 잘 이어받아 승리하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정 전 부의장 출마에 반발하며 탈당 가능성까지 시사했던 김태흠 충남지사 후보는 SNS에 “정 전 부의장의 고뇌에 찬 결단이 우리 당을 하나로 결집시키고 국민 앞에 새롭게 다가서는 계기가 되길 염원한다”며 “그간 겪었을 심적 고통에 대해 위로의 뜻을 전하며, 결단에 존중과 경의를 표한다”고 환영의 뜻을 밝혔다.

정 전 부의장이 출마를 접으면서 국민의힘 충남 공주·부여·청양 보궐선거 후보는 경선을 통해 정할 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 현재 윤용근 경기 성남 중원구 당협위원장, 소정임 당 재정위원회 부위원장, 오병주 전 국무총리실 차관, 윤민아 전 국무총리실 사무관, 이충희 전 공주시 민주평통협의회장 5명이 면접을 마친 상태다.