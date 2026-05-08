돌봄·배달종사자 등에 커피쿠폰… 구로, 330명에 8만원 상당 지원

서울 구로구가 배달 종사자를 비롯해 고정된 업무 공간 없이 이동하면서 일하는 노동자들에게 8만원 상당의 커피 쿠폰을 지원해 휴식권을 보장한다.



구는 7일 이 같은 내용의 ‘이동 노동자 건강권 및 휴식권 개선 사업’을 추진한다고 밝혔다.



사업의 지원 대상은 돌봄 노동자와 배달 종사자, 가스·수도·전기 검침원, 학습지 교사 등 구에 거주하거나 관내에서 근무하는 이동 노동자 330명이다. 구는 올해 고용노동부의 취약 노동자 일터 개선 지원 사업 공모에 선정돼 국비를 확보했다.



온라인 신청은 이달 8∼26일 선착순으로 받는다. 신청 시 사원증이나 재직·활동 증명서, 건강보험 자격 득실 확인서 등 증빙 서류를 제출해야 한다.



지원 대상자로 선정되면 구노동자종합지원센터와 제휴를 맺은 카페에서 쓸 수 있는 5000원권 모바일 커피 쿠폰이 월 4매씩, 4개월간 16매가 지급된다. 사용 기간은 6월1일부터 9월30일까지다.



구는 이번 사업이 이동 노동자의 업무 스트레스를 완화하고 삶의 질을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 구는 향후 간담회와 만족도 조사를 실시하는 등 현장 의견을 수렴해 사업에 반영해 나갈 계획이다.