송선미, 50대 믿기지 않는 '극한 관리'…하루 900kcal 식단 공개

배우 송선미가 차기작 촬영을 앞두고 혹독한 체중 감량 과정을 공개하며 철저한 자기관리 면모를 드러냈다.

송선미는 최근 자신의 유튜브 채널 '그래, 송선미 Yes, Song Sunmi'에 게재한 '여배우의 관리의 날 브이로그'라는 제목의 영상에서 촬영을 위해 약 2~3주간 집중적으로 다이어트에 임하고 있는 근황을 전했다.

송선미는 급격한 체중 감량을 위해 식이요법을 최우선으로 꼽았다. 그는 "단백질 위주의 식단과 토마토를 주로 먹으며 섭취량을 대폭 줄였다"며 "하루 섭취 열량을 800~900kcal 정도로 제한하고 있다"고 밝혔다.

놀라운 점은 이러한 절제된 식단이 입맛까지 바꿨다는 것이다. 송선미는 "일정 시간이 지나니 자극적이거나 칼로리가 높은 음식이 더 이상 당기지 않는 신기한 경험을 하고 있다"며 식습관 개선의 중요성을 강조했다. 특히 운동 후 달걀을 먹으며 "달걀을 먹을 수 있다는 게 너무 감사하고 행복하다"며 소박한 식단에 만족하는 모습을 보이기도 했다.

식이요법과 병행하는 강도 높은 운동도 눈길을 끌었다. 송선미는 주 3회 꾸준히 웨이트 트레이닝을 실시하며 근력을 키우고 있다. 영상에서 하체 운동 등 고강도 훈련을 소화한 그는 "근력 운동을 해야 몸매 라인이 예쁘게 잡힌다"고 전했다. 송선미는 힘든 기색 속에서도 끝까지 세트를 완수하며 '자기관리의 끝판왕'다운 면모를 보였다.

급격한 다이어트로 인한 노화 방지에도 심혈을 기울였다. 송선미는 "살이 빠질 때 관리를 잘못하면 얼굴이 늙어 보일 수 있다" 취침 전 꼼꼼한 스킨케어 과정을 공개했다. 이어 "노력 없이 되는 것은 아무것도 없다. 행동한 만큼 결과가 나타난다"고 덧붙이며 여배우로서의 철저한 프로 정신이 묻어났다.

<뉴시스>