"이건 연예인 아니다"…소유, 68kg 찍고 독하게 뺀 비결

가수 소유가 자신의 역대 최고 몸무게와 함께 이를 극복하기 위해 근육까지 포기해야 했던 치열한 과정을 공개했다.

지난 4일 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 출연한 소유는 새 미니 앨범 '오프 하워스(Off Hours)' 활동을 앞두고 진행한 극한의 감량 비하인드를 전했다.

이날 소유는 "다들 내가 항상 마른 몸에서 살을 빼는 줄 아는데 사실 최고치를 찍고 충격받아서 뺀 것"이라고 말했다. 소유는 68kg가 인생 최고 몸무게라고 밝히며 "그 몸무게를 보고 스스로 '너는 연예인이 아니다'라고 느꼈다"며 당시의 심경을 전했다.

또한 당시에는 운동을 많이 해 '근육 돼지'였다며 "체중을 감량하다 보니 54~55kg 정도에서 정체기가 왔다"며 근육까지 빼기로 결심했다고 덧붙였다. 소유는 '라인'의 완성도를 위해 자신만의 운동 전략을 공유했다. 소유는 "런닝머신에서 뛸 때 뒤에서 보이는 삼각근 라인이 너무 세게 보인다"며 "이두나 어깨 운동은 오히려 강도를 낮춰 조절한다"고 밝혔다.

한편 소유는 이번 앨범 타이틀곡 'Girl'을 통해 한층 깊어진 아티스트적인 색채를 선보이고 있다. 그는 "순위보다는 후회 없는 활동을 하고 싶다"며 프로페셔널한 각오를 덧붙였다.

<뉴시스>