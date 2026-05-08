“미군, 이란 게슘항·반다르아바스 공습”…긴장 재고조

로이터 보도…“폭스뉴스 기자가 美고위 당국자 인용해 엑스에 게시”

미군이 7일(현지시간) 이란의 케슘 항구와 반다르아바스를 공습했다고 미국 매체 기자가 전했다.

호르무즈 해협 인근 이란 반다르 압바스 인근에 정박하고 있는 화물선들. AFP연합뉴스

“폭스뉴스 기자가 엑스(X·옛 트위터)에 올린 게시물에서 미국 고위 당국자를 인용해 이같이 전했다”고 로이터통신이 보도했다.

앞서 이란 반관영 메흐르 통신도 이란 남부 반다르아바스와 인근 호르무즈 해협의 게슘섬 일대에서 폭발음이 들렸다고 전했다. 한 소식통은 반다르아바스에서 무인항공기 2기가 격추됐다고 메흐르에 전했다.

아울러 국영 IRIB 방송은 “미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈 해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 입고 후퇴했다”며 미군 함정이 미사일의 표적이었다고 언급했다.

전날 미국과 이란이 종전 합의안을 담은 1쪽 분량의 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 미국 언론의 보도가 나왔다.

트럼프 대통령도 전날 조만간 이란과 합의할 가능성이 “매우 크다”고 밝힌 바 있다. 하지만 미군이 공습했고, 무인항공기 2기가 격추됐다는 양국 언론의 보도가 나오면서 미국과 이란 간의 긴장이 다시 고조되는 분위기다.

이런 가운데, 이날 중국 소유 유조선이 미국-이란 전쟁 발발 이후 처음 호르무즈 해협 인근에서 공격을 받았다고 폭스뉴스가 중국 매체 차이신을 인용해 보도했다.

이 선박에는 ‘중국 소유 및 중국 선원’이라는 문구가 표시돼 있었고, 선박 갑판에 화재가 발생했으나 선원 부상 유무는 확인되지 않았다고 폭스뉴스는 소개했다.