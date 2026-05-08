진드기가 옮기는 ‘오즈 바이러스’ 국내 발생 환자 첫 확인

해외 여행 이력 없이 국내 감염 첫 사례

80대 여성 "치료 후 퇴원"

진드기가 매개하는 신종 감염병 ‘오즈 바이러스(Oz virus)’의 국내 감염 사례가 처음 확인됐다. 해외 여행 이력이 없는 국내 환자에게서 바이러스가 검출된 것은 이번이 처음이다.

북보건환경연구원 진드기 채집 모습. 충북도 제공

8일 질병관리청에 따르면 지난해 11월 참진드기 매개 감염병인 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 의심으로 검사 의뢰된 80대 여성에게 오즈 바이러스 유전자가 확인됐다. SFTS 검사 결과는 음성이었다.

당시 증상으로 발열, 오한, 근육통이 나타났으며 이 여성은 집 앞 텃밭 작업 외에 해외 여행을 한 이력은 없었다. 지난 2023년에도 국내에서 50대 여성에게 오즈 바이러스가 검출된 사례는 있었으나 일본 여행 중 감염된 해외 유입 사례로 특이 임상 증상은 확인되지 않았다.

오즈 바이러스 감염은 진드기가 매개하는 발열성 질환으로 SFTS 등 주요 진드기 매개 감염병과 증상이 유사하다. 발열, 오한, 근육통 등이 주요 증상으로 알려져 있으나 다른 진드기 매개 감염병과 증상만으로 구분이 쉽지 않아 정확한 진단을 위해서는 실험실 검사로 확인해야 한다.

2018년 일본 에히메현에서 채집된 뭉뚝참진드기에서 최초 확인됐다. 이후 2023년 인체 감염 사망 사례가 일본에서 추가로 보고돼 사람에게 감염될 수 있는 진드기 매개 신종 바이러스로 주목받고 있다. 일본을 중심으로 진드기 및 야생동물에서 확인되고 있으나 인체 감염에 대한 정보는 제한적이다. 다른 국가에서 감염 사례가 발생된 보고는 없다.

질병청은 오즈 바이러스 국내 유입에 대비해 2023년 유전자 검출검사법을 선제적으로 구축했다. 의료기관에서 원인 규명이 이뤄지지 않을 경우 질병청에 실험실 검사를 의뢰할 수 있다.

질병청은 “해외 여행력이 없는 환자가 국내 야외 활동 중 감염된 것으로 국내 서식 진드기 내에 바이러스가 존재해 감염이 가능함을 의미한다”며 “다만 선제적 감시 과정에서 아주 낮은 빈도로 확인돼 국내 위험성을 단정하기에는 어려움이 있다. 국내 발생 가능성이 있는 감염병에 대한 감시를 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.