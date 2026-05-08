백종원 “보이지 않는 헌신에 실질적 예우”…특수임무유공자 무자본 창업 돕는다

더본코리아, 특수임무유공자회와 업무 협약 체결

“국가 위해 헌신한 분들 덕에 대한민국이 버텼다”

백종원 대표가 이끄는 외식 전문기업 더본코리아가 특수임무유공자회와 보훈 예우 상생 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 협약은 보훈단체와 기업의 적극 협력으로 실질 지원 방안을 마련한다는 취지다.

더본코리아 백종원 대표가 지난해 9월3일 오전 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 ‘TBK(The Born Korea)’ 글로벌 B2B(기업 간 거래)소스 론칭 시연회에서 활짝 웃고 있다. 김동환 기자

더본코리아는 다양한 외식 브랜드와 유통사업을 운영하며 축적해 온 메뉴 개발, 매장 운영, 유통 등 사업 전반의 전문성과 노하우를 활용해 특수임무유공자와 가족이 자립할 수 있도록 무자본 창업을 지원한다.

소비자 수요가 꾸준히 보장되는 입지를 우선 고려하고, 특수임무유공자와 가족 중 창업 희망자의 상황과 입지 특성에 맞춘 지원 방안을 적극 마련한다.

특수임무유공자회는 창업 지원 사업이 원활히 추진될 수 있도록 적극 협조하고, 더본코리아와의 발전적 교류를 위한 방안 마련도 적극 협력하기로 했다.

더본코리아 백종원 대표(왼쪽)와 대한민국특수임무유공자회 김용덕 회장이 지난 7일 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 더본코리아 제공

백 대표는 “보이지 않는 곳에서 국가를 위해 헌신해 온 분들의 희생과 노력으로 대한민국이 지금까지 굳건히 버틸 수 있었다”며 “특수임무유공자와 가족들에게 실질적인 예우와 지원을 제공하는 작은 출발점이 될 수 있도록 협력을 이어 나가겠다”고 말했다.