영화 '6000원 할인권' 225만장 배포…'문화가 있는 날'은 4000원으로 관람

문화체육관광부는 영화진흥위원회와 함께 13일 오전 10시부터 영화 관람 6000원 할인권 225만장을 배포한다고 8일 밝혔다.

이번에 발급된 할인권은 멀티플렉스 영화상영관 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 누리집과 앱에서 사용할 수 있다. 영화관별로 온라인 회원 쿠폰함에 할인권이 1인 2매씩 자동으로 지급되며, 영화 결제 시 사용하면 된다.

서울의 한 영화관의 모습. 연합뉴스

결제 기준으로 선착순 적용되며 각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료된다.

할인권은 일반관과 특별관 구분 없이 지원된다. 멀티플렉스 영화상영관 외에도 독립·예술영화전용관, 작은영화관 등 다양한 영화관에서 사용할 수 있다.

시스템상 누리집에서 할인권을 제공할 수 없는 영화관에서는 현장에서 선착순으로 배포한다.

참여 영화관 목록은 13일 영진위 누리집에서 확인할 수 있다.

이번 할인권은 '문화가 있는 날', 장애인 우대 할인, 경로 우대 할인, 청소년 할인, 조조할인 등 기존 진행되던 영화 가격 할인 혜택과도 중복 적용된다. 특히 둘째 주, 마지막 주 수요일에는 영화를 1만원에 관람할 수 있는 '문화가 있는 날' 할인이 함께 적용돼 4000원에 영화를 볼 수 있다.

이 외에도 제휴카드 청구할인은 카드사별 최소 결제금액 이상 결제조건을 달성할 경우 중복으로 적용된다. 단, 통신사 회원 할인은 중복 적용되지 않는다.

이번에 배포하는 할인권 225만장은 2026년 추가경정예산의 절반 규모로, 나머지 225만장은 여름 성수기인 7월에 지급할 예정이다. 1차 할인권을 사용한 관람객도 2차 할인권 지급 대상에 포함된다.