딸 대학 안 보낸다는 홍진경…“한결같이 공부에 뜻 없어”

모델 겸 방송인 홍진경이 딸 라엘을 대학에 보내지 않겠다고 밝혔다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 ‘본인 유튜브 채널 전면 수정하겠다는 홍진경의 충격 선언’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 코미디언 남창희와 가수 그리가 함께 출연, 인공지능(AI)의 공부와 교육 방향성에 대한 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

홍진경은 “이 채널을 5년 전 처음 시작했는데, 우리가 원년 멤버다 보니 앞으로 어떤 방향으로 가야 하는가, AI한테 물어보면 다 나오는 시대에 뭘 공부해야 하는가를 중간점검하기 위해 모였다”고 설명했다.

대화 도중 제작진이 “라엘이가 대학에 관심이 없어져서 방향을 바꾼 거냐”고 묻자 홍진경은 “본인도 갈 마음이 없고 나도 딱히 보낼 마음이 없다”고 답했다.

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

제작진이 “5학년 때만 해도 대학은 보내야겠다고 하지 않았냐”고 재차 묻자, 홍진경은 “정확하게 배우고 싶은 게 있으면 당연히 가는 건데, 그냥 남들 가는 거니까 따라가겠다는 건 의미가 없다고 생각한다”고 말했다.

이어 “차라리 자기가 일찍 하고 싶은 일을 시작하는 게 낫다”며 대학 진학보다 개인의 목표와 방향성이 더 중요하다는 생각을 밝혔다.

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

또한 홍진경은 “애가 워낙 공부에 뜻이 없다. 확실히 없다”며 “한 네 살 때부터 느꼈다. 자라면서 바뀔 줄 알았는데 그런 부분에서는 참 한결같은 애”라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 얻었다. 현재 라엘 양은 해외 유학 중인 것으로 알려졌다.