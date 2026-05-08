트루동, ‘피겨리 컬렉션’ 출시 기념 북촌 팝업스토어 운영

트루동 피겨리 컬렉션 팝업 (사진 제공=트루동)

프랑스 문화유산 퍼퓸머리 브랜드 ‘트루동’이 신임 크리에이티브 디렉터 휴고 페루의 첫 결과물인 ‘피겨리(Figuerie) 컬렉션’ 출시를 기념해 서울 북촌 락고재 애가헌에서 팝업 행사를 진행한다.

이번 행사는 브랜드의 역사적 가치를 한국적 공간에서 재해석하기 위해 기획됐다. 베르사유 무화과 온실의 테마를 한옥 공간에 구현함으로써, 동서양의 조화를 통한 브랜드 이미지 전달에 초점을 맞췄다.

부스 내 세 개의 공간은 비밀 정원 콘셉트의 연출을 통해 방문객이 직접 향기를 체험할 수 있도록 구성됐다. 식물과 채광을 활용한 시각적 효과는 피겨리 컬렉션이 지향하는 분위기를 전달하는 요소로 활용됐다.

피겨리 컬렉션은 그린 노트와 밝은 에너지를 담은 향기, 얼씨 노트가 특징으로 조향사 에밀리 부쥬의 참여로 제작됐다. 자연의 공기감과 흙내음을 표현한 점이 제품 설명의 주요 내용이다.

행사는 5월 9일까지 이어지며, 브랜드 체험을 위해 사전 예약자 전용 향주머니 만들기 등 참여형 콘텐츠가 운영된다.

베리베리 강민 동헌 (사진 제공=트루동)

팝업 현장에는 더보이즈 에릭, 베리베리 강민·동헌, 스테이씨 아이사·윤, 언차일드 하은·티나·예은 등이 참석했다.

트루동은 이번 피겨리 컬렉션을 주요 백화점 오프라인 매장 및 온라인 유통 채널을 통해 판매할 예정이다.