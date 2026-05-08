김선태 떠난 충주시 유튜브, 최지호 앞세워 구독자 80만 재달성

김선태 전 주무관의 대활약으로 지자체 홍보의 패러다임을 바꿨던 충주시 유튜브가 위기를 뚫고 제2의 전성기를 열고 있다.



충북 충주시는 공식 유튜브 채널이 이른바 '지호가 간다'의 주인공 최지호 주무관의 색다른 콘텐츠에 힘입어 구독자 80만명을 다시 달성했다고 8일 밝혔다.

구독자 80만명 재달성 '섬네일'. 충주시 제공

이날 오전 현재 구독자 수는 81만8천명이다.



80만 구독자 재달성은 '충주맨 김선태'의 사직으로 절체절명의 위기를 맞았던 상황에서 이룬 것이어서 의미가 크다고 시는 설명했다.



김선태 전 주무관의 사직 소식과 함께 97만1천여명이던 구독자가 나흘 만에 75만1천여명으로 급감했다.



김 전 주무관의 후임인 최 주무관은 이에 '낙동강 방어선 사수'를 외치며 비장하면서도 유머러스한 서사로 팬덤을 결집했다.



화제를 모았던 최 주무관의 드라마 '추노' 패러디 영상은 코믹한 설정과 완성도 높은 연출이 어우러졌다는 평가를 받았다.



그는 '메기 등장'이라는 제목으로 인기 프로그램 '솔로지옥'을 패러디해 새로운 팀원을 소개하는가 하면, 영화 '왕과 사는 남자'를 패러디해 중앙탑 의상대여소('입고 놀까')를 홍보하는 등 재치 넘치는 콘텐츠로 큰 호응을 얻었다.



최 주무관은 구독자 80만 달성 기념 질의응답 게시물을 통해 "항상 낮은 자세로 구독자분들께 감사하는 마음을 잊지 않겠다"며 "더 즐겁고 유익한 영상을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>