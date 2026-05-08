정원오 “‘강남 4구 특위’ 구성하자”…정청래 “즉각 구성” [6·3의 선택]

“오세훈, 부동산 문제 정부 탓만 하고 있어”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 8일 당에 ‘강남 4구 특별위원회’ 설치를 제안하며 “이재명 정부 유능함과 정원오 실력을 강남 4구 시민들도 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 정청래 대표는 “즉각 구성하겠다”고 호응했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 당내 가칭 강남4구 특별위원회 신설을 요청하고 있다. 오른쪽은 정청래 대표. 연합뉴스

정 후보는 이날 서울 송파구 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 민주당 현장 최고위원회의에서 “이재명 정부의 유능함과 정원오의 실력을 송파를 비롯한 강남 4구 시민들도 체감할 수 있게 하겠다”며 “오늘 당에 가칭 강남 4구 특별위원회를 구성해 주실 것을 제안했다”고 밝혔다.

이어 “강남 4구, 나아가 한강 벨트에서 이재명 정부의 유능함을 당과 서울시가 함께 든든하게 뒷받침해야 한다”면서 “이곳 송파의 현안인 옛 성동구치소 부지 개발, 성내천 생태하천 복원 문제 등을 주민의 뜻을 잘 반영해 풀어나가겠다”고 강조했다.

정 대표는 “강남 4구 하면 어디인가. 강남구, 서초구, 송파구, 강동구까지 해서 발전 특위를 만들어 달라고 공식 제안하시는 것인가”라고 물으며 “즉각 하도록 하겠다”고 말했다.

정 후보는 또 전날 교통공약을 발표했던 “기후동행카드와 K-패스 통합부터 시작하겠다”며 “각각 특성을 가진 두 카드의 장점을 모은 ‘K-모두의 기후동행카드’로 시민 불편을 해소하겠다”고 했다.

이어 “시민의 시간이 존중받고, 비용 부담을 줄이고, 일상의 불편이 해결될 때 도시의 경쟁력도 커진다”며 “통합하면 무제한 혜택은 유지하면서 이용 범위는 전국으로 확대된다”고 했다.

정 후보는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보에 대한 공세도 이어갔다. 그는 “오세훈 서울시장은 부동산 문제에 정부 탓만 하고 있다”며 “그동안 뭐 하고 아무런 대책도 세우지 않고 있다가 부동산 시장이 불안해지자 책임을 일 잘하는 이재명 정부에 떠넘기려고 하고 있다는 것을 시민들은 잘 알고 있다”고 주장했다.

그러면서 “제가 찾은 강남 4구 현장 곳곳에서도 그동안 외면당한 시민의 불편이 컸다”며 “재개발 재건축은 행정이 책임 있게 뒷받침하고, 안전은 선제적으로 점검하겠으며, 상권 피해와 생활 불편은 서울시가 끝까지 관리하겠다”고 했다.