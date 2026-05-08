박준규, 뮤지컬 실패·사기 당해…"20년 살던 집 팔고 월세살이"

배우 박준규가 뮤지컬 제작 과정에서 사기를 당해 막대한 빚을 떠안게 된 사연을 고백했다.

7일 방송된 MBN ''특종세상'에는 박준규와 그의 가족이 출연했다.

배우 박준규. MBN 제공

이날 방송에서 박준규 부부는 "20년 동안 한 집에서 살았는데 작은 집으로 이사하게 됐다"고 털어놨다.

박준규는 서울 아파트를 처분하고 이사한 지 2년 가까이 됐다며 "집과 차를 다 정리하고 이사를 왔다. 차근차근 해결해 나가고 있다"고 말했다.

아내는 "이 집도 월세다. 그래도 감사하고 다행이라고 생각한다"고 전했다.

박준규는 뮤지컬 제작 실패로 빚을 지게 됐다고 했다.

그는 "뮤지컬 제작을 했다가 상황이 어려워졌다. 3개월 동안 100회 공연을 위해 극장 대관료를 지급했는데 초반에는 잘 됐지만 어느 순간 안 되게 됐다"고 설명했다.

이어 "적자가 쌓이면서 결국 공연을 안 하고 극장을 빠져나왔다. 그렇게 해서 이것저것 다 일이 꼬이기 시작하더니 한 번에 막 꼬이기 시작했다"고 말했다.

아내 역시 "제가 (사업을) 하지 말라고 했다. (박준규가) 투자만 한 게 아니라 제작 자체를 했다"며 "한 달은 아예 공연조차 못 했다. 대관료는 대관료대로 내고, 들어간 돈만 12억원 정도였다"고 토로했다.

그는 "두 사람이 같이 공동으로 얼마씩 투자를 하자 이렇게 됐는데, 나중에 알고 보니까 투자하는 사람들과의 계약서를 회사 명의로 작성했다가 제 이름으로 바뀌게 됐다. 결국 투자금을 제가 모두 책임져야 하는 상황이 됐다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

두 사람은 현재도 빚을 갚고 있다고 밝혔다. 박준규는 "한 번에 해결할 수 있는 문제가 아니라 열심히 하고 있다"며 "아내와 함께 마음고생하고 있지만 같이 어떻게든 해결해 나가려 한다"고 말했다.

<뉴시스>