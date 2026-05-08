방탄소년단 '더 시티', 4년 만에 라스베이거스 다시 물들인다

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 미국 엔터테인먼트 산업의 중심지 라스베이거스를 4년 만에 다시 '더 시티'로 물들인다.

8일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 방탄소년단은 오는 20~31일(이하 현지시간) 'BTS 월드투어 '아리랑' 인 라스베이거스(WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LAS VEGAS)'와 연계한 도시형 프로젝트 'BTS - 더 시티 아리랑 라스베이거스(- THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS)'를 전개한다.

방탄소년단 BTS PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS_메인. 하이브 제공

라스베이거스는 방탄소년단은 물론 '더 시티' 프로젝트에도 중요한 의미가 있다. 이곳은 콘서트를 개최하는 도시를 아티스트의 음악과 메시지를 체험하는 공간으로 변신시키고 이를 통해 색다른 팬 경험 모델을 제시하는 '더 시티'의 시작점이었다. 2022년 해당 지역에서 '더 시티'가 처음 열렸고 당시 주인공이 방탄소년단이었다.

빅히트 뮤직은 "게다가 미국 문화 산업의 정점에 서있는 도시를 다시금 점령한다는 데서 2026년의 '더 시티'는 더 특별하게 다가온다"고 특기했다.

'더 시티 라스베이거스'는 앞선 3~4월 개최한 '더 시티 서울'과 또 다른 매력이 있다. '더 시티 서울'이 문화유산에 현대적 감각을 입히고 일상 속 대중예술 체험에 중점을 뒀다면 라스베이거스는 한층 커진 스케일과 화려함이 무기다. 세계적인 명소, 엔터테인먼트 인프라를 결합해 이곳에서만 만끽할 수 있는 경험을 선사한다고 빅히트뮤직은 전했다.

'BTS 더 시티 아리랑(THE CITY ARIRANG) - 라스베이거스'. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

공연 첫날인 23일 밤 관광, 상업 지구인 스트립(Strip) 일대가 방탄소년단을 위한 환영 무대로 탈바꿈된다. 신보 '아리랑(ARIRANG)'의 키 컬러인 붉은색 조명이 거리를 물들이고 대형 디지털 전광판에는 이들을 반기는 문구가 송출된다. 같은 날 MGM 그랜드 호텔에서는 불꽃놀이가 펼쳐져 축제 분위기를 한층 고조시킨다. 'BTS 팝업 : 아리랑'은 21~28일 더 포럼 숍스 앳 시저스 팰리스(The Forum Shops at Caesars Palace)에서 열린다. 그밖에 모노레일 래핑, 주요 호텔과 랜드마크가 연계된 프로그램, 전시와 애프터 파티 등이 전개된다.

'더 시티 라스베이거스'와 관련된 자세한 정보는 위버스 방탄소년단 공식 채널에서 확인 가능하다. 일부 프로그램의 세부 운영 일정과 관련 내용은 오는 15일 오전 10시 추가 안내한다.

<뉴시스>