지커, 국내 첫 ‘플래그십 스토어’ 오픈…천 위 CEO “한국 곳곳에 전시장 열 것”

지커 본사·지커 코리아 임원 등 참석

우측 두번째부터 지커 코리아 임현기 대표, 지커 인터내셔널 COO 제프 차오(Jeff Cao), 지커 인터내셔널 CEO 천 위(Chen Yu), ZK모빌리티 장인우 대표. 사진=지커코리아 제공

중국 럭셔리 브랜드 ‘지커’(Zeekr)가 국내 첫 ‘플래스십 스토어’를 열고 본격적인 한국 시장 진출을 알렸다.

이날 행사에는 천 위(Chen Yu) 지커 인터내셔널 CEO를 비롯해 제프 차오(Jeff Cao) 지커 인터내셔널 COO, 지커 코리아 임현기 대표 및 ZK모빌리티 장인우 대표 등이 참석해 한국 시장의 중요성을 보여줬다.

천 CEO는 “럭셔리 수입차의 중심지인 서울 강남에 첫 번째 플래그십 스토어를 열고 브랜드를 알릴 수 있게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로 대한민국 곳곳에서 문을 열게 될 지커 전시장에 대해서도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

연면적 915m2 규모의 지커 플래그십 스토어에는 지커의 역사와 브랜드 특징을 한 눈에 확인할 수 있는 브랜드 월(Brand Wall)과 히스토리 월(History Wall)이 관람객을 맞이한다.

해당 공간에서 지난 2021년 럭셔리 테크놀로지 브랜드로 태어난 지커의 특징, 이후 매년 새로운 역사를 써내려 가고 있는 지커의 과거를 살펴볼 수 있다.

또 지커 브랜드 갤러리에서는 모든 지커 차량의 기반이 되는 SEA(Sustainable Experience Architecture) 플랫폼의 실제 모습도 확인 가능하다.

이어지는 공간에는 지커의 고성능 슈퍼 왜건 001 FR, 신개념 MPV MIX, 4인승 최고급 플래그십 MPV 009 그랜드 컬렉터스 에디션이 전시된다.

이외에도 지커 브랜드 갤러리에는 지커의 다양한 굿즈(Goods), 지커 차량에 적용되는 CMF(Color/Material/Finish) 옵션 등을 확인할 수 있는 전용 공간이 마련된다.

지커 코리아 관계자는 “그동안 지커가 한국 시장에서 받은 뜨거운 관심과 성원에 보답하고 지커의 특징을 전달하기 위해 브랜드 갤러리를 준비했다”며 “향후에도 지커 코리아는 소비자들의 기대에 부응하는 다양한 활동을 펼치며 한국 시장에 안착해 나갈 예정이다”라고 말했다.