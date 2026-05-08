박준규, 12억 빚 갚으며 월세 생활…“뮤지컬 실패하며 일 꼬였다”

배우 박준규가 과거 뮤지컬 제작 실패와 사기 피해로 발생한 채무를 지금까지 갚고 있다고 근황을 공개했다.

박준규와 아내 진송아는 지난 7일 방송된 MBN ‘특종세상’에 출연했다.

MBN ‘특종세상’ 방송화면 캡처

박준규 부부는 20년 동안 살던 서울 아파트를 정리한 뒤 규모를 줄인 월세집으로 이사해 생활 중이라고 밝혔다. 박준규는 “집, 차 다 정리했다. 차근차근 정리해나가는 시기”라고 말했다. 아내 진송아는 “이 집도 월셋집인데 그래도 감사하고 다행이라고 생각한다”고 덧붙였다.

박준규는 현재 라이브 커머스 쇼호스트로 활동 중인 아내의 경제 활동을 돕고 있다고 전했다. 그는 “갑자기 전업주부가 됐다. 아내를 도와주려고 애쓰긴 하는데 집안일은 할 때마다 즐겁진 않다”고 말했다.

MBN ‘특종세상’ 방송화면 캡처

박준규는 경제적 어려움의 배경으로 과거 뮤지컬 제작 실패를 언급했다. 그는 “뮤지컬을 제작했는데 아주 안 좋게 됐다. 대관료는 다 줬는데 15~20회쯤부터 손님이 없어서 적자만 보니까 공연 안 하고 극장에서 빠져나왔다”며 “그렇게 해서 일이 다 꼬이기 시작했다”고 회상했다.

아내 진송아는 당시 상황에 대해 “내가 하지 말라고 말렸다. 투자만 한 게 아니라 제작 자체를 했다”며 “두 사람이 공동으로 투자하기로 했는데 회사 이름으로 돼 있던 계약서가 내 이름으로 바뀌었다. 결국 투자자들의 돈을 내가 책임져야 하는 상황이 됐다”고 설명했다.

MBN ‘특종세상’ 방송화면 캡처

이어 “한 달은 아예 공연조차 못 했다. 대관료는 계속 나가고, 들어간 돈만 약 12억원이었다”고 덧붙였다.

박준규는 현재도 채무를 변제 중이라고 밝혔다. 그는 “한 번에 해결할 수 있는 문제가 아니라 열심히 갚아가고 있다”며 “아내와 함께 어떻게든 해결해 나가려 한다”고 말했다.