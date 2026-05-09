“힘들죠… 근데 자식들이 도와 달래요” 조부모 절반, 원치 않는 손주 돌봄

조부모 53.3% “원치 않지만 자녀 사정 때문에 거절 못 해”

평일 평균 4.6일·하루 6시간… 주당 돌봄시간 26.83시간

육체적 피로 73.7%, 정신적 부담 60.4%… 여성 부담 더 커

전문가 “부모가 아이 돌볼 수 있게 노동 구조·관행 바꿔야”

조부모 절반이 원하지 않지만 자녀 사정으로 손자녀를 돌보고 있는 것으로 나타났다. 이러한 부담은 특히 여성에게서 더 높았다. 조부모 돌봄에 의존하기보다 부모가 모두 일하면서도 직접 자녀를 돌볼 수 있도록 노동시간 구조와 관행이 바뀌어야 한다는 목소리가 나온다.

한국여성정책연구원은 8일 손자녀 돌봄 경험이 있는 조부모 1063명을 대상으로 시행한 설문조사를 토대로 작성한 ‘가족 내 손자녀 돌봄 현황과 정책방안 연구’ 보고서를 발표했다.

조부모 절반이 원하지 않지만 자녀 사정으로 손자녀를 돌보고 있는 것으로 나타났다. 위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성한 가상의 이미지. Chat GPT 생성

조사에 참여한 조부모는 평일 기준 평균 4.6일, 하루 평균 6.04시간 손자녀를 돌보고 있었다. 주당 평균 돌봄시간은 26.83시간에 달했다.

손자녀를 돌보는 조부모의 53.3%가 본인이 원하지 않지만 자녀의 사정 때문에 거절하지 못하는 비자발적 돌봄을 경험하고 있었다. 이러한 부담은 남성보다 여성에게 더 크게 나타났는데 여성 57.5%, 남성 44.6%로 12.9%포인트 차이를 보였다.

또한, 51.1%는 손자녀뿐 아니라 배우자 등 다른 가족 구성원까지 함께 돌보는 다중 돌봄 부담을 안고 있었다. 다중 돌봄 부담 역시 여성 56.4%, 남성 40.1%로 여성에게서 더 높게 나타났다.

공적 돌봄 서비스를 이용하면서도 조부모 돌봄을 필요로하는 주된 이유는 부모의 노동시간과 가족 돌봄 우선 가치관, 사교육 필요 등인 것으로 나타났다.

손자녀 돌봄은 손자녀나 손자녀 부모와의 관계 향상에 긍정적인 영향을 미치고 이러한 효과는 남성 노인이 더 많이 경험하는 것으로 나타났다.

손자녀를 돌보는 조부모 중 81.9%는 손자녀와의 관계, 68.8%는 손자녀 부모와의 관계가 좋아졌다고 응답했다. 손자녀 부모와의 관계가 좋아졌다는 응답은 남성 73.6%로 여성 66.5%보다 높았다. 배우자와의 관계가 좋아졌다는 응답도 남성 48.4%, 여성 41.6%로 남성이 더 높았다.

동시에 손자녀 돌봄은 노년기 조부모의 신체적·정신적 건강에 적지 부정적 영향을 미치고 있었다. 손자녀 돌봄 이후 육체적 피로감이 증가했다는 응답은 73.7%, 정신적 부담이나 스트레스가 증가했다는 응답은 60.4%로 나타났다. 기존에 가지고 있던 질환이나 통증이 증가했다는 응답도 47.8%에 달했다. 이러한 부정적 변화는 특히 여성 노인에게 더 두드러졌다.

적지 않은 조부모가 손자녀 돌봄 중단을 생각해 본 적이 있었으며 주된 이유는 건강 부담이었다. 손자녀를 돌보는 조부모 중 46.8%는 돌봄을 그만하고 싶다고 생각해 본 적이 있다고 응답했고 여성(49.0%)이 남성(42.5%)보다 높았다. 특히 0~1세 손자녀를 돌보는 여성 노인의 경우 54.7%가 돌봄 중단을 생각해 본 것으로 나타났다.

돌봄 중단을 생각하게 된 주된 이유는 ‘손자녀를 돌보는 일이 힘에 부쳐서’가 46.7%로 가장 높았고, ‘손자녀를 돌보면서 스트레스를 많이 받아서’ 12.1%, ‘건강이 나빠져서’ 10.8% 순이었다. 신체적·정신적 건강 문제는 중단을 생각하는 이유의 69.6%를 차지했다.

마경희 선임연구위원은 “조부모 돌봄은 부모의 늦은 퇴근 시간 대응 등 많은 가정에서 돌봄 공백을 보완하는 중요한 역할을 하고 있지만 조부모의 신체적, 정신적 건강에 부정적 영향을 미치고 있는 현실을 간과해서는 안된다”고 말했다.

이어 “아동 돌봄 공백을 메울 수 있는 해법으로 조부모 돌봄에 의존하기보다 부모가 모두 일하면서도 직접 자녀를 돌볼 수 있도록 노동시간 구조와 관행을 바꾸고 공적 돌봄의 질과 접근성을 높여야 한다”라고 강조했다.