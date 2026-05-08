李대통령, 캐나다 총리와 통화… “중견국 연대 강화”

“에너지, 핵심광물 등 다양한 분야 협력 강화 기대”

이재명 대통령이 8일 마크 카니 캐나다 총리와의 통화에서 중동전쟁 장기화 속 공급망 협력 강화와 호르무즈 해협 항행 자유 보장에 뜻을 모았다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이 대통령은 8일 오전 카니 총리와 통화를 갖고 양국 관계가 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 첨단산업, 문화를 아우르는 다방면으로 확대되고 있는 가운데 이러한 추세를 바탕으로 전략적 협력을 더욱 심화해 나가자는데 의견을 모았다”며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 8일 청와대에서 마크 카니 캐나다 총리와 통화하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 통화에서 캐나다가 한국의 핵심 우방국이라고 강조하며 “최근 국제 질서가 복잡하고 글로벌 에너지 공급망이 불안정한 상황에서 한국과 캐나다가 안보, 경제, 에너지, 핵심광물, 첨단산업 등 다양한 분야에서의 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 카니 총리도 이에 공감하며 “캐나다와 한국 등 중견국들이 보다 실용적인 접근 하에 연대를 강화하는 것이 중요하다”고 화답했다고 강 대변인은 전했다.

양국 정상은 중동 상황의 평화적 해결을 위한 노력에도 협력 의지를 다졌다. 강 대변인은 “중동 상황의 평화적 해결과 호르무즈 해협 항행의 자유 보장, 안정적인 에너지 수급을 위한 국제사회의 노력에 있어서도 양국이 더욱 긴밀히 협력해 나가야 한다는 점에 공감했다”고 밝혔다.

이 대통령과 카니 총리는 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 계기로 개최된 양국 정상회담의 후속조치가 원만히 이행 중이라고 평가하며, 앞으로도 수시 소통을 통해 양국 관계를 적극 발전시켜 나가기로 했다고 강 대변인은 전했다.