北, ‘서울 사정권’ 155㎜ 곡사포 전진배치 예고…대남 압박 고조 [북*마크]

북한이 서울을 사정권에 둘 수 있는 신형 155㎜ 자행 평곡사포 무기체계를 남부 국경에 배치하겠다고 밝혔다. 배치 지역과 ‘3개 대대분’이란 규모까지 구체적으로 언급하는 등 대남 압박 수위를 끌어올렸다는 분석이 나온다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 6일 중요군수기업소를 방문해 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)했다”고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

조선중앙통신은 8일 “김정은 국무위원장은 지난 6일 중요군수기업소를 방문했다“며 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)했다”고 보도했다. 통신은 “김 위원장이 각이한 주행 및 지형극복, 잠수 도하 시험, 개량포탄 사격시험 결과에 대한 전문가들의 견해를 구체적으로 청취했다”며 “기동성과 화력타격능력이 매우 높은 새세대 포 무기를 훌륭히 만들어내는 자랑찬 성과에 만족감을 드러냈다”고 밝혔다. 김 위원장은 자행 평곡사포 무기체계의 군사 전략적 가치에 대해 “각이한 작전 전술 미사일 체계들과 위력한 방사포무기체계들과 함께 전방부대들에 교체장비시키게 되는 대구경 강선포의 사정권도 이제는 60㎞를 넘게 된다”고 말했다.

자행 평곡사포는 북한군 포병 전력의 핵심 전력으로 꼽힌다. 해당 전력이 전방에 배치될 경우 서울을 포함한 수도권 상당 지역이 북한 포병의 직접적인 타격권에 들어갈 수 있다. 특히 ‘남부 국경 장거리포병부대’란 표현 등은 적대적 두 국가 기조에 따라 대남 군사 압박을 강화하고, 헌법에서 규정한 국경을 군사적으로 사수하겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 최근 공개된 북한 헌법은 “조선민주주의인민공화국 영역은 북쪽으로 중화인민공화국과 러시아련방, 남쪽으로 대한민국과 접하고있는 영토와 그에 기초하여 설정된 영해와 영공을 포함한다”고 규정한다.

김 위원장은 해상 전력 강화에도 속도를 내고 있다. 이날 통신에 따르면 김 위원장은 이튿날인 7일에는 취역을 앞둔 구축함 최현호에 탑승해 기동능력 종합평가시험을 참관하고 6월 중순 해군 인도를 지시했다.