조부모 2명 중 1명 “원치 않지만 자녀 사정 때문에 손자녀 돌봄”

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손자녀를 돌보는 조부모 2명 중 1명 이상이 원치 않지만 자녀 사정 때문에 돌봄을 맡고 있는 것으로 나타났다.

특히 여성 노인의 돌봄 부담이 남성보다 더 큰 것으로 조사됐다.

한국여성정책연구원은 8일 ‘가족 내 손자녀 돌봄 현황과 정책방안 연구’ 보고서를 통해 이 같은 내용의 ‘노인 손자녀 돌봄 실태조사’ 결과를 발표했다.

조사 결과 조부모들은 평일 기준 주 평균 4.6일, 하루 평균 6.04시간 손자녀를 돌보는 것으로 나타났다. 주당 평균 돌봄 시간은 26.83시간으로 집계됐다.

손자녀를 돌보는 노인의 53.3%는 원하지 않지만 자녀 사정 때문에 거절하지 못하는 이른바 ‘비자발적 돌봄’을 경험했다고 답했다.

비자발적 돌봄 경험 비율은 여성 57.5%, 남성 44.6%로 나타났다.

특히 손자녀뿐 아니라 배우자 등 다른 가족까지 함께 돌보는 ‘다중 돌봄’ 부담을 겪고 있다는 응답도 51.1%에 달했다. 이 역시 여성(56.4%)이 남성(40.1%)보다 높게 나타났다.

손자녀 돌봄의 이유로는 △부모의 긴 노동시간 △가족 돌봄을 우선시하는 문화 △사교육 부담 등이 꼽혔다.

노인의 손자녀 돌봄은 신체적·정신적 부담으로 이어졌다.

손자녀 돌봄 이후 육체적 피로감이 증가했다는 응답은 73.7%, 정신적 스트레스가 늘었다는 응답은 60.4%였다. 기존 질환이나 통증이 심해졌다는 응답도 47.8%에 달했다.

이러한 부정적 영향은 여성 노인에게서 더욱 두드러졌다. 응답자의 46.8%는 손자녀 돌봄을 그만두고 싶다고 생각한 적이 있다고 답했다.

손자녀 돌봄을 그만두고 싶다는 생각은 여성이 49.0%로 남성(42.5%)보다 높았고, 손자녀의 나이가 어릴수록 돌봄 중단을 고민한 경험도 더 많은 것으로 나타났다.

0~1세 영아를 돌보는 여성 노인의 경우 절반이 넘는 54.7%가 돌봄 중단을 고민한 경험이 있다고 응답했다.

돌봄 중단을 고려한 이유로는 ‘힘에 부쳐서’가 46.7%로 가장 많았고, 이어 ‘스트레스’(12.1%), ‘건강 악화’(10.8%) 순이었다.

마경희 한국여성정책연구원 선임연구위원은 “조부모 돌봄은 돌봄 공백을 메우는 중요한 역할을 하고 있지만 건강에 미치는 부정적 영향도 크다”며 “부모가 일과 돌봄을 병행할 수 있도록 노동시간 구조 개선과 공적 돌봄 강화가 필요하다”고 말했다.

한편 이번 조사는 최근 6개월간 주당 15시간 이상 만 10세 미만 손자녀를 돌본 경험이 있는 55~74세 조부모 1063명을 대상으로 지난해 7월 28일부터 8월 18일까지 온라인으로 진행됐다.