김현태 前 특임단장 “명예 되찾겠다”…인천 계양을 출사표

"자유민주주의·법치주의 지킬 것…무소속 출마 계획"

12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 파면된 김현태 전 육군 특수전사령부 707 특수임무단장이 이재명 대통령의 전 지역구인 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출사표를 던졌다.

김 전 단장은 8일 서울 코리아나호텔에서 열린 기자회견에서 “거짓과 불법으로 세워진 정권에 맞서 자유민주주의와 법치주의를 지키겠다”며 인천 계양을 보궐선거 출마를 선언했다. 그는 “무소속으로 출마할 계획”이라며 “서류가 갖춰지는 대로 계양을 선거관리위원회에 방문해 예비후보로 등록할 방침”이라고 설명했다.

김현태 전 특수전사령부 707특수임무단장(대령)이 8일 서울 중구 코리아나호텔 다이아몬드홀에서 열린 ‘6·3 선거 출마 선언 기자회견’에서 발언하고 있다. 뉴스1

김 전 단장은 비상계엄 당시 곽종근 전 육군 특수전사령관의 지시를 받고 국회 봉쇄·침투에 관여한 혐의로 국방부로부터 파면 처분을 받은 바 있다.

김 전 단장은 “비상계엄 소용돌이 속에서 모든 진실을 알게 됐고 반드시 부하들만은 지키겠다는 일념으로 불의와 맞서 싸워왔다”며 “파면으로 모든 것을 잃었지만 벼랑 끝에서 공정·상식·법치를 부르짖는 시민들을 만나 다시 일어설 용기를 얻었다”고 강조했다. 그러면서 “숙청이라는 역사적 불의 앞에 좌절한 군인과 가족들의 명예를 되찾겠다”고 목소리를 높였다.

기자회견에는 극우 성향의 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨도 참석했다. 전씨는 “김 전 단장을 강력 지지하며 후방에서 지원하는 역할을 맡겠다”고 말했다.

전씨는 전날 유튜브 방송에서도 “나보다 정치를 더 해야 할 사람이 김 전 단장”이라며 “현재 파면 당해 백수 상태인데 우리가 지켜줘야 하지 않겠느냐”고 지지를 호소했다. 전씨는 “윤 전 대통령이 추구했던 가치를 지키기 위해 6·3 지방선거가 끝나는 대로 창당하겠다”고 밝혔다.