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트럼프 "이란, 나보다 더 합의 원해…서명안하면 거대한 섬광"

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"빨리 합의문에 서명하는 것이 좋을 것…미국에 핵 물질 넘겨야"

이란이 합의문에 서명하지 않을 경우 거대한 섬광이 솟아오르는 장면을 보게 될 것이라고 도널드 트럼프 미국 대통령이 경고했다.

7일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 링컨기념관 공사 현장을 방문한 자리에서 기자들에게 "협상은 매우 잘 진행되고 있다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 워싱턴DC 링컨기념관 보수현장을 방문해 기자들의 질문에 답하고 있다. AP연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 워싱턴DC 링컨기념관 보수현장을 방문해 기자들의 질문에 답하고 있다. AP연합뉴스

그러면서 "이란은 내가 원하는 것보다 훨씬 더 간절하게 합의를 원한다"고 주장했다.

이날 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 교전했지만, 휴전과 협상에는 문제가 없다는 것이다.

트럼프 대통령은 이란의 공격에 대해선 "그 정도는 사소한 일"이라고 평가절하한 뒤 "우리는 그들을 완전히 날려버렸다"고 말했다.

이란이 합의를 거부하고 휴전이 종료되는 상황에 대해 트럼프 대통령은 "이란에서 거대한 섬광이 솟아오르는 것을 보게 될 것"이라며 "빨리 합의문에 서명하는 것이 좋을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 지금까지 한 장 분량의 문서로 알려진 합의문에 대해 "그 이상"이라고 설명했다.

특히 그는 합의문 내용에 대해서도 "기본적으로 이란은 핵무기를 보유하지 않게 될 것"이라며 "그들은 우리에게 핵 관련 물질 등을 넘기게 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 미국의 요구를 수용했는지를 묻는 질문에는 "그들이 동의한다고 해도 다음 날이면 다른 말을 하기 때문에 큰 의미는 없다"고 언급했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 "휘발유 가격이 크게 떨어졌다"면서 전쟁 장기화로 인한 경제적 부담 우려를 일축했다.

<연합>

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