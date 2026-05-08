남대문시장 간 李대통령…족발 먹으며 민생 현안 청취

모자·안경 스트랩, 만두 등도 직접 구매

이재명 대통령 내외가 8일 서울 중구 남대문시장을 찾아 경기 위축으로 어려움을 겪는 소상공인들을 격려하고 애로사항을 청취했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이 대통령과 김혜경 여사는 오늘 오전 제54회 어버이날 기념식에 참석한 이후 남대문시장을 깜짝 방문해 경기 상황과 민생 현장의 목소리를 청취했다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 중구 남대문시장을 방문해 점심 식사를 하고 있다. 청와대 제공

이 대통령은 상인들에게 “장사가 잘 되느냐”고 물었고, 상인들은 “경기가 전반적으로 어렵지만 외국인 관광객들이 늘면서 예전보다 활기를 되찾고 있다”, “외국인 관광객들이 더 많이 찾을 수 있도록 지원이 필요하다”는 취지의 의견을 전했다고 한다.

이 대통령 부부는 모자와 안경 스트랩, 만두 등도 직접 구매한 것으로 전해졌다.

남대문시장 C동 내 상점도 둘러봤다. 상인들은 이 대통령에게 “수출 물량이 매출의 상당 부분을 차지할 정도로 K-패션과 K-잡화에 대한 해외 수요가 꾸준히 늘고 있다”는 상황을 전했다. 김 여사는 이곳에서 머리핀과 귀걸이, 목걸이를 구매했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장을 방문했다. 이날 이 대통령 부부가 시장 악세서리 가게를 방문해 물건을 고르고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장을 방문했다. 이날 이 대통령 부부가 시장 상인들과 인사하고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 남대문시장을 방문했다. 이날 이 대통령 부부가 시장 호떡집에서 호떡을 맛보고 있다. 청와대 제공

시장 내 족발집에서 문남엽 상인회장과 함께 점심을 먹으며 현장 의견도 청취했다고 안 부대변인은 밝혔다. 이 대통령은 “사법고시를 준비하던 시절 남대문시장에 와서 족발을 맛있게 먹었던 기억이 있다”는 추억도 회상했다.