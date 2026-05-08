[속보] 초기업 노조 “정부제안 수용” 삼성전자 총파업 해결 실마리 풀릴까

삼성전자 최대노조인 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조) 노사조정의 후속 절차로서 사후조정 절차에 돌입하기로 했다. 노사는 오는 21일 예고된 총파업을 앞두고 다시 한번 협상 테이블에 앉게 됐다.

삼성전자 서초사옥. 뉴시스

초기업노조는 8일 한 차례 결렬된 노사조정의 후속 절차로서 사후조정 절차에 돌입하겠다는 입장을 밝혔다. 이에 따라 오는 21일 예고된 총파업을 앞두고 노사가 다시 한번 협상 테이블에 앉게 됐다. 초기업노조 측은 경기지방노동청 김도형 청장과 면담 및 노사정 미팅 결과 이처럼 결정했다고 설명했다.

노조 측은 “이 자리에서 노동부는 이번 사안의 중대성을 깊이 인식하고, 정부 차원에서 교섭에 대한 전폭적인 지원을 약속했다”며 “사후조정 절차를 강력히 권유했다”고 전했다. 사후 조정에는 최승호 초기업노조 위원장을 포함한 이송이, 김재원 3인 노측 위원이 참여해 오는 11일과 12일 집중적으로 진행될 예정이다. 최승호 위원장은 “만족할 만한 결과가 나오지 않는다면 망설임 없이 총파업에 나설 것”이라며 “총파업 준비에도 차질없도록 만전을 기하겠다”고 말했다.