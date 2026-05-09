전주시, ‘2026 전주정원산업박람회’ 개막식 열어

월드컵광장·덕진공원서 12일 까지

‘2026 대한민국 전주정원산업박람회’가 8일 전북 전주월드컵경기장 일대에서 화려한 막을 올렸다.

전주시는 이날 전주월드컵광장 주무대에서 우범기 전주시장과 박람회 조직위원회, 정원작가, 초록정원사, 참여 업체 대표, 시민 등 300여 명이 참석한 가운데 개막식을 열었다.

8일 전북 전주월드컵경기장 주무대에서 열린 ‘2026 대한민국 전주정원산업박람회’ 개막식에서 주요 인사들이 박람회 시작을 알리는 박수를 치고 있다. 전주시 제공

전주시 홍보대사인 차오름의 축하공연을 시작으로 개막 선언과 기념사 등에 이어 코리아가든쇼 선정 작가 시상식 등이 진행했다. 참석자들은 개막 퍼포먼스와 기념 촬영 후 월드컵광장 산업전과 덕진공원 정원전시를 차례로 둘러봤다.

이번 박람회는 ‘한바탕 전주 정원마당(시민이 만드는 하나의 정원)’을 주제로 오는 12일까지 닷새간 전주월드컵광장과 덕진공원 일원에서 열린다.

전주시는 기존 월드컵광장 중심 행사에서 벗어나 덕진공원까지 공간을 확대해 정원전시와 산업전, 시민참여정원이 어우러지는 도심형 정원 축제로 운영할 계획이다.

이를 위해 월드컵광장 10만㎡와 덕진공원 7만㎡를 연계해 산업과 문화, 시민 일상이 결합된 전주형 정원도시 모델 구현에 나선다. 월드컵광장은 정원산업전과 비즈니스 교류 중심 공간으로, 덕진공원은 정원전시 중심 공간으로 각각 운영한다.

‘2026 대한민국 전주정원산업박람회’ 확장 무대인 전주 덕진공원에서 선보이고 있는 작가 정원 '808개의 희망'. 전주시 제공

올해 박람회에는 146개 정원 관련 업체가 참여해 식물 소재와 정원용품, 조경 자재, 설비 기술 등 다양한 정원산업 흐름을 선보였다. 또 전주국제드론스포츠센터 내 비즈니스라운지에서는 생산 농가와 구매자 간 1대 1 상담이 진행되며, 우수 품종 전시와 산업 시찰, 정책·기술·시장 동향을 공유하는 학술 행사도 마련했다.

박람회의 핵심은 시민 참여다. 전주시 전역에는 시민정원작가와 초록정원사, 주민 등이 함께 한 시민 참여정원 35곳이 조성됐으며, 설계부터 조성·유지관리까지 시민이 직접 참여했다. 박람회장 곳곳에서는 정원 해설과 정원 토크쇼, 정원 향기 체험, 정원 가꾸기 체험 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.

‘2026 대한민국 전주정원산업박람회’ 확장 무대인 전주 덕진공원에서 8일 선보인 작가 정원 '수릿날, 연잎에 스미다'. 전주시 제공

‘2026 대한민국 전주정원산업박람회’ 확장 무대인 전주 덕진공원에서 8일 선보인 작가 정원 '수릿날, 연잎에 스미다'. 전주시 제공

덕진공원에는 국립정원문화원과 전주시가 공동 주관한 코리아가든쇼 작가정원 5곳과 서울시 우호정원 1곳, 기업동행정원 4곳도 조성됐다.

전주시는 이번 박람회를 통해 정원산업의 생산과 교류, 체험이 결합된 산업 기반 기능을 강화하고, 전주를 대한민국 정원산업 중심 도시로 육성할 방침이다.

우범기 전주시장은 “정원이 도시의 경쟁력과 회복력을 높이는 자산으로 성장할 가능성을 보여줄 것”이라며 “산업과 문화, 시민 일상이 어우러지는 전주형 정원 도시를 완성해 갈 계획”이라고 말했다.