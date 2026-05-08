‘신통기획’이 먼저냐 ‘착착개발’이 먼저냐… 정원오·오세훈, 연일 부동산 공방 [6·3의 선택]

오세훈 “먼저 한 제도가 나중 나온 제도를 베끼는 법도 있느냐”

6·3 지방선거에서 서울시장 자리를 두고 맞붙는 더불어민주당 정원오 후보와 국민의힘 오세훈 후보가 연일 부동산 공방을 이어가고 있다.

오세훈 후보는 8일 오전 서울 은평구 서울디지털동행플라자 은평센터에서 아이·부모·어르신 돌봄 공약을 발표한 뒤 기자들과 만나 ‘오 후보의 신속통합기획이 착착개발을 베낀 것’이라는 정 후보 측 주장에 대해 “먼저 한 제도가 나중 나온 제도를 베끼는 법도 있느냐. 기가 막힐 따름”이라고 밝혔다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보(왼쪽), 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 지난 6일 서울 중구 장충체육관에서 열린 대한노인회 서울시연합회 제54회 어버이날 기념행사에서 착석하고 있다. 연합뉴스

이어 “신속통합기획이 제 임기 5년 동안 꾸준히 진행돼 왔다는 것을 모르는 서울시민은 안 계신다”며 “그런데 뒤늦게 한 두 달 전에 착착개발이라는 이름을 붙여놓고 착착개발이 먼저 있었던 것처럼 제가 착착개발을 베꼈다고 하는 것은 도대체 어떻게 해석해야 할지 모르겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 정 후보를 향해 “10년 정도 영업을 했던 원조 갈비탕집 옆에 신장개업을 하면서 자기가 더 원조 갈비탕집이라고 간판을 내거는 것과 똑같은 비양심적 행동”이라고 비판했다.

정 후보 측 김형남 대변인은 전날 논평에서 “오 후보가 발표한 신통기획 2.0은 정 후보가 발표한 ‘착착개발’을 ‘신속하게 통째로 베껴간 공약’”이라고 주장한 바 있다.

그는 “정원오 후보는 지난 4월 29일, 착착개발 공약을 발표했다”며 “사업시행, 관리처분 인가 절차를 동시 진행하는 방식 등으로 정비사업 소요기간을 3년 단축함으로써 재개발, 재건축에 이르는 기간을 10년 이내로 줄이겠다는 것이 핵심 내용”이라고 했다.

이어 “그런데 오세훈 후보는 똑같은 공약을 ‘쾌속통합’이란 이름표로 갈아 끼워 발표했다”며 “본인 임기 중에도 시도해 볼 수 있었을 텐데 손 놓고 있다가, 정원오 후보 공약을 보니 아차 싶었던 모양”이라고 했다.

한편 정 후보는 전날부터 이틀 연속 강남권 재개발·재건축 찾으며 민주당의 약한 고리로 꼽혀온 부동산 민심 공략에 공을 들이는 모습이다. 정비사업 속도전과 규제 완화 메시지를 전면에 내세워 중도·실수요층 표심 확장에 나섰다는 해석이 나온다. 그는 이날 오후 강남구 압구정 3구역 재건축조합 사무실에서 주민들과 만나 “재개발·재건축을 하다 보면 조합마다 고유한 문제들이 굉장히 많이 생기는데 그런 문제들을 행정이 밀착해서 도와드리면 빨리 가고 안정적으로 갈 수 있다”고 강조했다.