[단독] “복비 반 깎아달라” 했더니 흉기 보여주며 협박… 70대 공인중개사 체포

서비스 불만 이유로 중개수수료 할인 요구하자 30㎝ 식칼로 위협

겁에 질린 고객, 송금하는 척 경찰에 신고… 7분 만에 현장 도착

경찰, A씨 특수협박 혐의로 입건… “조만간 검찰로 사건 송치 예정”

중개수수료를 깎아달라는 고객에게 흉기를 보여주며 위협한 70대 공인중개사가 현장에서 체포됐다.

9일 서울 강서경찰서에 따르면 경찰은 지난달 30일 공인중개사 A씨(70대·남)를 특수협박 혐의로 불구속 입건한 뒤 기소 여부를 검토하고 있다.

A씨는 지난달 30일 부동산 계약을 마무리하러 강서구 사무실에 내방한 고객 이모(41·여)씨가 서비스 불만족을 이유로 중개수수료를 절반으로 깎아달라 하자 약 30㎝ 길이의 날카로운 흉기를 보이며 위협한 혐의를 받는다.

이씨에 따르면 그는 매매 계약을 마친 뒤 A씨에게 “중개를 제대로 못했는데 중개료를 다 받으시는거냐”며 수수료 조정을 요구했다. 부동산 계약 과정에서 중개인이 제공한 매물 전세보증금과 세입자 관련 정보 등이 달라 변호사 상담을 하는 등 불편함을 겪었다는 것이 이씨의 주장이다.

그러자 A씨는 버럭 화를 내며 자리에서 일어난 뒤 주방으로 가 흉기를 들고 자리로 돌아와, 보란듯이 날카로운 부분이 보이게 흉기를 양복 상의 안주머니에 넣고는 ‘돈을 보내라’고 말하기 시작했다.

4월 30일 강서구의 한 공인중개사무소에서 A씨가 양복 상의에 흉기를 품고 이씨와 대화를 나누는 모습.

이씨는 겁에 질렸지만 기지를 발휘해 돈을 보내는 척하면서 경찰에 전화한 뒤 “입금할 건데 칼을 왜 들고 계시냐”, “제가 B 부동산 믿고 (거래를) 하고 있는데 너무 충격적이다”, “제가 B 부동산 믿고 하는 건데 칼을 들고 계시면 무섭지 않으냐”고 울먹이며 자신의 위치와 현재 상황을 은밀히 전달했다.

수화기 너머로 이씨의 상황을 파악한 경찰은 7분여 만에 현장에 도착, A씨를 제압한 뒤 흉기를 빼앗고 현장에서 체포했다. A씨는 당일 조사를 마친 뒤 귀가한 것으로 전해진다.

강서서 관계자는 “조사는 다 됐고 조만간에 검찰로 사건을 송치할 예정”이라고 말했다.

다만 A씨는 수차례 중풍을 앓아 일반적인 걸음이 어려울 정도로 신체능력이 현저히 떨어지는 상태다. A씨는 “중풍을 4차례 정도 앓아서 걸음도 제대로 못 걷고 화가나면 가끔 주체하기 어려울 정도로 치솟는다”며 “정말 이씨에게 위해를 가할 생각은 없었다”고 주장했다.