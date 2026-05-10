나카시마 미카·백넘버·나토리·나카지마 켄토·스다 케이나·레오루 등 한국 찾는 일본 가수들

지난해 데뷔 24년 만에 처음으로 한국에서 공연을 개최한 나카시마 미카를 비롯해 밴드 백넘버, 나토리, 스다 케이나, 나카지마 켄토, 레오루 등 일본 가수들이 연내 한국을 찾는다.

‘눈의 꽃’으로 한국에도 유명한 일본을 대표하는 보컬리스트 나카시마 미카가 다음 달 13일 경기 고양 킨텍스에서 팬들을 만난다.

나카시마 미카는 2001년 데뷔 싱글 'STARS'로 활동을 시작한 이후 발라드뿐 아니라 재즈, 블루스, 록 등 다양한 장르를 넘나들며 자신만의 음악 세계를 구축해왔다. 특히 대표곡 ‘눈의 꽃’은 드라마 ‘미안하다 사랑한다’ 오리지널사운드트랙(OST)으로 사용되며 국내 인지도를 더욱 높였고, 박효신의 리메이크로도 널리 알려졌다. 이번 공연에서는 대표곡 ‘눈의 꽃’을 비롯해 ‘글래머러스 스카이(GLAMOROUS SKY)’, ‘내가 죽으려고 생각한 것은(僕が死のうと思ったのは)’ 등을 현악기와 퍼커션이 더해진 새로운 어쿠스틱 밴드 라이브로 들려줄 예정이다.

일본을 대표하는 밴드 백넘버(back number)도 9월 12일과 13일 이틀간 킨텍스에서 내한공연을 연다. 데뷔 이후 첫 내한이다. 이번 공연은 첫 아시아 투어 ‘그레이트풀 예스터데이스 투어 2026’의 일환으로 진행된다.

2004년 결성된 백넘버는 보컬·기타 시미즈 이요리, 베이스 코지마 카즈야, 드럼 쿠리하라 히사시로로 구성돼 있다. 사랑과 이별, 청춘과 일상 등 누구나 공감할 수 있는 이야기를 섬세하게 풀어낸 현실적인 가사와 감정을 직관적으로 전달하는 멜로디로 폭넓은 팬층을 확보하며 ‘러브송의 제왕’이라 불린다. 대표곡으로는 ‘수평선(水平線)’, ‘해피 엔드(ハッピ エンド)’, ‘크리스마스 송(クリスマスソング)’ 등이 있다. 지난해 말 가수 성시경이 일본 후지TV 음악 예능물 ‘치도리의 오니렌챤’에서 백넘버 대표곡 ‘히로인’을 불러 현지는 물론 국내에서도 최근 재조명되고 있다.

일본 신예 싱어송라이터 나토리(natori)도 다음 달 18일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 두 번째 내한공연에 나선다.

나토리는 작사와 작곡, 편곡을 모두 직접 소화하는 일본의 셀프 프로듀싱 아티스트다. 2021년 데뷔 이후 독특한 음색과 전자 음악, 밴드 사운드, 그리고 일본 전통 요소를 조화롭게 아우르는 장르 파괴적인 음악으로 탄탄한 팬층을 확보하며 새로운 J팝 열풍의 선두 주자로 자리매김했다. 지난 1월 약 2년 만에 두 번째 정규앨범 ‘더 어비스(The Abyss)’를 발매했다. 한국에는 지난해 11월 서울 광진구 예스24라이브홀에 첫 내한공연을 개최한 바 있다.

보컬로이드 프로듀서 겸 가수 스다 케이나는 오는 23일 서울 홍대 롤링홀에서 첫 단독 공연을 개최한다.

스다 케이나는 2013년부터 보컬로이드 프로듀서 벌룬으로 활동하며 꾸준한 음악 행보를 이어오고 있다. 보컬로이드는 별다른 성우 없이 프로그램이 노래를 부를 수 있게 하는 음성 합성 프로그램이다. 2017년부터 아티스트로서 본격적인 활동을 시작하며 입지를 더욱 단단하게 다졌다. 그는 ‘불꽃 소방대’를 비롯해 ‘스킵과 로퍼’, ‘암살교실’ 등 여러 유명 애니메이션의 주제가로 잘 알려진 음악을 발표한 바 있다.

데뷔 14년 차 일본 대표 연기돌 나카지마 켄토도 10월 3일과 4일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 공연을 펼친다. 이번 공연은 지난 2월에 발매한 ‘아이돌리스트(IDOL1ST)’를 기념해 진행되는 아시아 투어의 일환이다.

나카지마 켄토는 2011년 아이돌 그룹 ‘섹시 존(Sexy Zone)’의 멤버로 데뷔하며 일본 대표 연기돌의 행보를 이어왔다. 2024년에는 그룹을 졸업하고 솔로 앨범 발매와 함께 진행한 아레나 공연에서 6만 관객을 동원하며 솔로 아티스트로서 저력을 증명했다. 한국과의 인연으로는 2021년 MBC 수목드라마 ‘그녀는 예뻤다’(황정음·박서준 주연) 일본 리메이크작의 남자 주인공 역할을 맡았다.

가수 레오루(Reol)도 7월 18일 서울 예스24 원더로크홀에서 단독 공연을 개최하며 2년 만에 한국을 다시 찾는다.

2016년 3월부터 2017년 7월까지 그룹 레오루로 활동했던 레오루는 가수이자 우타이테(서브컬쳐 음악 커버 가수), 작곡가, 음반 프로듀서로 활동 중이다. 2019년 일본 여성 솔로 아티스트 최초로 유튜브 구독자 100만명을 돌파했으며, 총 조회수 12억회를 넘어섰다. 대표곡 ‘제6감(第六感)’은 스트리밍 1억회를 넘어섰다. 지난 1월에는 최신 정규 앨범 ‘비지학(美辞学)’을 발매한 바 있다.