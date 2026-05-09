싸이, CNN 다큐 출연…‘강남스타일’ 성공은 얼마나?

가수 싸이가 글로벌 K팝 열풍을 다루는 해외 다큐멘터리에 출연해 자신의 음악 인생과 K팝 산업에 대한 생각을 전한다.

싸이 ‘K-Everything’ 이미지. CNN International

9일(한국시간) 방송되는 ‘K-Everything’은 한국 문화가 전 세계 대중문화에 미치는 영향력을 집중 조명하는 프로그램으로, K팝을 비롯해 한국 드라마, 음식, 뷰티 등 다양한 분야를 다루며 총 4부작으로 제작됐다.

싸이는 한국계 미국 배우이자 프로듀서인 대니얼 대 김과 K팝의 인기 추세 및 이 산업을 움직이는 글로벌 슈퍼팬 현상 등에 대한 자신의 견해를 소개한다.

싸이 ‘K-Everything’ 이미지. CNN International

앞서 6일에는 싸이가 등장하는 이번 시리즈의 오프너 예고편 클립이 CNN 공식 소셜 채널을 통해 선보였다고 전해진다.

영상은 싸이의 ‘흠뻑쇼’의 열기를 고스란히 담은 영상과 더불어 “‘강남스타일’의 성공을 얼마나 오랫동안 즐겼나”는 대니얼 대 김의 물음에 싸이가 “가수로선 영원하지만, 곡을 만드는 사람으로서는 꿈과 악몽이 공존한다. ‘내가 어떻게 이 노래보다 더 좋은 결과물을 만들 수 있을까’”라는 솔직한 토로가 담겨있다고.

싸이 ‘K-Everything’ 이미지. CNN International

앞서 싸이는 2012년 발표한 곡 ‘강남스타일’로 전 세계적인 신드롬을 일으키며 K팝의 글로벌 확장에 큰 영향을 미친 인물로 평가받는다. 이후에도 공연과 음악 활동을 이어오며 독보적인 무대 장악력으로 사랑받고 있다.

한편 ‘K-Everything’은 미국 CNN 인터내셔널 채널을 통해 첫 방송되며, 온라인 플랫폼과 모바일 앱을 통한 스트리밍 서비스도 제공된다. 국내에서는 쿠팡플레이를 통해 시청 가능하다.