신혜선, ‘유 퀴즈’ 상금 100만 원 기부…탄자니아 보건의료 지원에 힘

배우 신혜선이 방송 출연으로 받은 상금을 해외 취약계층 지원을 위해 전달하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

비정부기구(NGO) 굿네이버스는 지난 7일 배우 신혜선이 최근 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록(유퀴즈)’에 출연해 획득한 상금 100만 원을 기부했다고 밝혔다. 전달된 후원금은 의료 환경이 열악한 탄자니아 아동과 주민들을 위한 보건의료 지원 사업에 활용될 계획으로 알려진다.

배우 신혜선. 시선 엔터테인먼트

신혜선은 2024년 굿네이버스 글로벌 홍보대사로 위촉된 이후 꾸준한 사회공헌 활동을 이어가고 있다고. 특히 지난 2018년 카메룬 봉사활동 참여를 계기로 단체와 인연을 맺었으며, 이후 현재까지 정기 후원을 지속해 온 것으로 알려졌다.

또한 신혜선은 기후위기 대응 캠페인 ‘지구여행(지구를 구하는 나만의 여행)’ 활동에도 참여했다. 그는 에티오피아 현지 사업장을 찾아 봉사활동을 진행했으며, 사진전 도슨트로 나서 기후 취약계층 지원의 필요성을 알리는 데 힘을 보탰다. 도슨트는 박물관·미술관 등에서 관람객에게 전시물을 설명해 주는 ‘전시 해설 안내인’을 뜻한다.

그는 앞서 2022년 국내 수해 피해 가정을 돕기 위해 1억 원을 기부하기도 했다. 이 같은 나눔 실천으로 굿네이버스의 고액 후원자 모임인 ‘더네이버스아너스클럽’에도 이름을 올린 바 있다.

전미선 굿네이버스 사무총장은 “많은 대중의 사랑을 받는 신혜선 글로벌 홍보대사의 선한 영향력에 깊이 감사드린다”며 “전해주신 따뜻한 마음이 사업 현장에 잘 전달되어 탄자니아 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 신혜선은 드라마 ‘비밀의 숲’, ‘서른이지만 열일곱입니다’, ‘웰컴투 삼달리’ 등을 통해 폭넓은 연기력을 인정받아 왔다. 최근에는 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’와 현재 방영 중인 tvN 드라마 ‘은밀한 감사’에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.