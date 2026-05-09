트럼프 “오늘 밤 이란 답변 받을 것”…종전안 수용 압박

한국 화물선 ‘나무호’ 폭발 관련 질문에

“나는 한국을 사랑한다”…엉뚱한 대답도

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 제시한 종전 협상안과 관련해 “오늘 밤 그들로부터 답변을 받게 될 것”이라고 밝혔다.

AFP통신에 따르면 트럼프 대통령은 8일(현지 시각) 워싱턴DC 백악관에서 취재진과 만나 이란의 답변 여부를 묻는 질문에 “어떻게 될지 지켜보겠다”며 이같이 말했다. 미국은 이란에 우라늄 중축 중단, 핵 물질 해외 반출, 호르무즈 해협의 단계적 개방 등을 골자로 한 종전 협상안을 제시한 상태다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

미국과 이란은 지난달 7일 휴전에 합의한 뒤 11∼12일 중재국 파키스탄에서 1차 고위급 종전 회담을 열었다. 그러나 양측은 핵 프로그램과 호르무즈 해협 통항 문제 등을 놓고 이견을 좁히지 못했다. 이후 추가 대면 협상은 열리지 않았지만, 파키스탄의 중재로 물밑 협상은 이어지고 있다.

트럼프 대통령은 군사작전 재개 가능성도 거론하며 이란을 압박하고 있다. 그는 7일 트루스소셜에 “이란이 서둘러 협상에 서명하지 않는다면 오늘 다시 한 번 이란을 제압했듯 앞으로는 훨씬 더 강력하고 훨씬 더 격렬하게 무너뜨릴 것”이라고 경고했다.

미국은 이란의 군수 산업 공급망을 겨냥한 추가 제재에도 나섰다. 로이터 통신과 뉴욕타임스(NYT) 등 외신 보도에 따르면 미국 재무부는 이날 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재 대상에 올렸다고 발표했다. 제재 대상에는 이란의 중국산 무기 구매를 지원한 것으로 지목된 유시타 상하이 인터내셔널 트레이드, 탄도미사일에 사용되는 소재를 공급한 혐의를 받는 히텍스 인슐레이션 등이 포함됐다.

이번 제재는 이란이 드론과 미사일 제작에 필요한 물자를 확보하지 못하도록 하기 위한 조치다. 이달 중으로 예상되는 트럼프의 방중을 앞두고 중국을 통한 대(對)이란 압박 수위를 끌어올리려는 의도로도 해석된다.

한편 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서 발생한 한국 HMM 소속 화물선 ‘나무호’ 폭발 사고와 관련한 질문에 “나는 한국을 사랑한다”고 답했다. 트럼프 대통령은 앞서 나무호가 미국의 호르무즈 해협 선박 호위 작전인 ‘프로젝트 프리덤’에 참여하지 않은 채 독자적으로 운항하다 이란의 공격을 받았다며 한국의 참여를 압박했다. 이란 정부가 한국 선박 공격 의혹을 부인하고 있는 가운데 ‘동문서답’을 한 셈이다.

우리 정부는 현재 아랍에미리트(UAE)로 예인된 나무호에 조사 인력을 보내 정확한 사고 원인을 규명할 방침이다.