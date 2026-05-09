[속보] 전재수 부산시장 후보 개소식…정청래 “이재명 정부가 뒤에 있다” 총력 지원

‘부산시민과 함께하는 집들이’ 슬로건…시민 발언자들 응원 잇따라

전재수 “박형준 시장 사업은 영어뿐…눈에 보이는 해양수도 만들 것”

정청래 대표 부산행 “당에서 전재수가 원하는 것 다 해주겠다” 지원사격

더불어민주당 전재수 부산시장 후보가 9일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 세몰이에 나섰다. 이날 부산 부산진구에서 열린 개소식에는 정청래 당대표를 비롯해 시민 수백 명이 몰려 성황을 이뤘다.

“탄탄한 해양수도 만들겠습니다” 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 9일 오후 부산 부산진구에서 열린 선거사무소 개소식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

‘부산시민과 함께하는 집들이’를 슬로건으로 내건 이번 행사는 내빈 소개 대신 시민들이 직접 발언자로 나서 눈길을 끌었다. ‘영도 깡깡이 어머니’ 이복순 할머니와 각계 노동계 인사 등이 전 후보의 승리를 응원하며 힘을 보탰다.

지원사격을 위해 부산을 찾은 정청래 대표는 “전재수 뒤에는 제1여당과 이재명 정부가 있다”며 강력한 지원 의사를 밝혔다. 정 대표는 “당과 정부의 삼박자가 맞아야 해양 수도 부산을 이룰 수 있다”며 “당에서 할 수 있는 모든 것을 다 해드리겠다”고 강조했다.

전 후보는 아내와 함께 큰절을 올리며 “부산시민이 원하는 시장이 되겠다”고 다짐했다. 이어 경쟁자인 국민의힘 박형준 부산시장을 겨냥해 “박 시장의 사업들은 전부 영어뿐이며 손으로 만질 수 없는 것들”이라고 날을 세웠다.

전 후보는 “지난 30년간 대통령과의 궁합이 이보다 잘 맞는 후보는 없었다”며 “머릿속이 아닌 눈으로 확인할 수 있는 탄탄한 해양 수도 부산을 대통령 임기 내에 만들자”고 호소했다.