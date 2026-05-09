정청래, 닷새만에 또 부산행…"李대통령 닮은 전재수 전폭 지원"

충청 찾아 조상호 세종시장 후보도 지원…"이해찬의 정치적 아들"

한병도는 인천서 송영길 띄우기…"송영길의 길이 민주당의 길"

더불어민주당 정청래 대표는 휴일인 9일 6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 부산을 찾아 표심을 공략했다.



이른바 조작 기소 특검법안 발의를 계기로 대구·경북(TK)에 이어 부산·울산·경남(PK)에서도 보수층 결집이 가속화될 수 있다는 전망이 나오자 지난 4일에 이어 닷새 만에 다시 부산을 찾아 선거 지원에 나선 것이다.

9일 부산 부산진구 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 선거사무소에서 열린 선거사무소 개소식에서 정청래 당대표(왼쪽)와 전재수 후보(오른쪽)가 만세를 하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이날 오후 전재수 부산시장 후보 선거사무소 개소식에 참석했다.



정 대표는 "전재수가 있었기에, 이재명 대통령이 있었기에 해양수산부가 부산으로 이전했다"며 "이 대통령 닮은 전재수였기 때문에 가능했다"고 말했다.



이어 "전재수는 걸핏하면 숫자를 얘기한다. 이 대통령이 국무회의할 때 보면 정확하게 얘기하는데 이 대통령을 닮았다"며 "꼼꼼한 것도 이 대통령을 닮았다"고 했다.



정 대표는 "전재수가 하고 싶은 일이라면 무엇이든 다 도와드리겠다"며 "당에서 할 수 있는 모든 것을 아끼지 않고 다 지원하겠다"고 약속했다.



그러면서 "부산은 뒤에 민주당이라는 여당이 있고 이재명 정부가 있기 때문에 결코 외롭지 않다"며 "떠나는 도시가 아니라 사람들이 다시 부산을 찾는 해양 수도가 될 것으로 믿는다"고 강조했다.



마이크를 넘겨받은 전 후보는 "지난 30년 동안 성과 없는 부산 시정이 지속됐다"며 "박형준 시장도 나름 열심히 일했지만, 성과는 없었다. 더 이상 성과없는 시정을 두고 볼 수 없다"고 말했다.



이어 "시민들이 원하는 일을 하지 않고 열심히 일했다는 것은 말이 되지 않는다"며 "철저하게 시민이 원하는 시장이 되겠다"고 덧붙였다.



전 후보는 부인과 함께 개소식을 찾은 당원과 시민들에게 큰절을 올렸다.



정 대표는 이어 울산 남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 전태진 후보 선거사무소 개소식에도 참석할 예정이다.



그는 이날 오전엔 세종에서 열린 조상호 세종시장 후보 선거대책위원회 발족식에 참석했다.



정 대표는 고(故) 이해찬 전 국무총리의 국회의원 시절 보좌관이었던 조 후보에 대해 "이해찬의 그림자고 이해찬의 정치적 아들"이라고 소개했다.



이어 "지방선거가 끝나면 행정수도특별법을 통과시켜 노무현 대통령이 깃발을 꽂고 이해찬의 손으로 가꿔온 세종시가 행정수도로서 기능을 할 수 있게 하겠다"고 강조했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 지난 8일 서울 송파구 민주당 조재희 송파구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

한편 한병도 원내대표는 이날 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 후보 선거사무소 개소식에 참석해 송 후보를 지원했다.



한 원내대표는 "송영길의 길이 민주당의 길이었고, 그 속에 언제나 송영길의 책임과 헌신이 녹아있었다"며 "송 후보와 연수구의 도약을 위해 민주당과 한병도가 함께하겠다"고 말했다.



송 후보는 "국회에 들어가면 고군분투하는 이재명 대통령을 도와 한러 관계를 복원시키겠다"며 "인천을 새롭게 만들겠다"고 강조했다.



개소식에는 연수갑에서 3선을 지낸 박찬대 의원, 송 후보의 옛 지역구였던 계양을 보궐선거에 출마한 김남준 후보, 김용 전 민주연구원 부원장 등이 참석했다.

<연합>