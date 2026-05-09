정청래, 닷새만에 또 부산행…"李대통령 닮은 전재수 전폭 지원"

더불어민주당 정청래 대표는 휴일인 9일 6·3 지방선거 격전지로 꼽히는 부산을 찾아 표심을 공략했다.
이른바 조작 기소 특검법안 발의를 계기로 대구·경북(TK)에 이어 부산·울산·경남(PK)에서도 보수층 결집이 가속화될 수 있다는 전망이 나오자 지난 4일에 이어 닷새 만에 다시 부산을 찾아 선거 지원에 나선 것이다.
정 대표는 이날 오후 전재수 부산시장 후보 선거사무소 개소식에 참석했다.
정 대표는 "전재수가 있었기에, 이재명 대통령이 있었기에 해양수산부가 부산으로 이전했다"며 "이 대통령 닮은 전재수였기 때문에 가능했다"고 말했다.
이어 "전재수는 걸핏하면 숫자를 얘기한다. 이 대통령이 국무회의할 때 보면 정확하게 얘기하는데 이 대통령을 닮았다"며 "꼼꼼한 것도 이 대통령을 닮았다"고 했다.
정 대표는 "전재수가 하고 싶은 일이라면 무엇이든 다 도와드리겠다"며 "당에서 할 수 있는 모든 것을 아끼지 않고 다 지원하겠다"고 약속했다.
그러면서 "부산은 뒤에 민주당이라는 여당이 있고 이재명 정부가 있기 때문에 결코 외롭지 않다"며 "떠나는 도시가 아니라 사람들이 다시 부산을 찾는 해양 수도가 될 것으로 믿는다"고 강조했다.
마이크를 넘겨받은 전 후보는 "지난 30년 동안 성과 없는 부산 시정이 지속됐다"며 "박형준 시장도 나름 열심히 일했지만, 성과는 없었다. 더 이상 성과없는 시정을 두고 볼 수 없다"고 말했다.
이어 "시민들이 원하는 일을 하지 않고 열심히 일했다는 것은 말이 되지 않는다"며 "철저하게 시민이 원하는 시장이 되겠다"고 덧붙였다.
전 후보는 부인과 함께 개소식을 찾은 당원과 시민들에게 큰절을 올렸다.
정 대표는 이어 울산 남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 전태진 후보 선거사무소 개소식에도 참석할 예정이다.
그는 이날 오전엔 세종에서 열린 조상호 세종시장 후보 선거대책위원회 발족식에 참석했다.
정 대표는 고(故) 이해찬 전 국무총리의 국회의원 시절 보좌관이었던 조 후보에 대해 "이해찬의 그림자고 이해찬의 정치적 아들"이라고 소개했다.
이어 "지방선거가 끝나면 행정수도특별법을 통과시켜 노무현 대통령이 깃발을 꽂고 이해찬의 손으로 가꿔온 세종시가 행정수도로서 기능을 할 수 있게 하겠다"고 강조했다.
한편 한병도 원내대표는 이날 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 후보 선거사무소 개소식에 참석해 송 후보를 지원했다.
한 원내대표는 "송영길의 길이 민주당의 길이었고, 그 속에 언제나 송영길의 책임과 헌신이 녹아있었다"며 "송 후보와 연수구의 도약을 위해 민주당과 한병도가 함께하겠다"고 말했다.
송 후보는 "국회에 들어가면 고군분투하는 이재명 대통령을 도와 한러 관계를 복원시키겠다"며 "인천을 새롭게 만들겠다"고 강조했다.
개소식에는 연수갑에서 3선을 지낸 박찬대 의원, 송 후보의 옛 지역구였던 계양을 보궐선거에 출마한 김남준 후보, 김용 전 민주연구원 부원장 등이 참석했다.
<연합>