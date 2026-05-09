한동훈 “李대통령 본인이 공소 취소하면 탄핵돼야”

부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마 공식화

부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 무소속 한동훈 후보가 9일 “이재명 대통령 본인이 실제로 공소 취소를 하면 탄핵돼야 한다”고 밝혔다.

한 후보는 이날 부산 북구 구포시장 근처 쌈지공원에서 출마 기자회견을 열고 “이재명 정권이 막 나가는 것과 장동혁 당권파가 퇴행하는 것을 제어하는 일을 북구 주민과 함께하겠다”며 이같이 말했다.

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 무소속 한동훈 후보가 9일 부산 북구 구포시장 인근에서 출마 기자회견을 열고 있다. 연합뉴스

이날 기자회견에는 주민과 지지자들 수백명이 몰렸다. 최근 국민의힘을 탈당하며 한 후 한 후보 캠프에 합류한 서병수 전 의원도 함께했다. 한 후보는 지난 4일 부산 북갑 국회의원 보궐선거 예비후보에 등록한 후 본격적인 선거활동에 나섰다.

한 후보는 이번 선거를 ‘이재명 대통령의 대리인과 벌이는 정면 승부’로 규정했다. 이재명정부 초대 청와대 AI미래기획수석을 지내다 북갑에 출사표를 낸 더불어민주당 하정우 후보를 겨냥한 것이다.

그는 “제가 대대적인 관심 속에 이재명 대통령이 보낸 대리인을 꺾고 견제 역할을 해낸다면 많은 상황이 바뀔 것”이라며 “이 대통령이 보낸 대리인을 꺾어 헌법 파괴를 막아내고, 보수를 재건해 대안 세력이 될 것”이라고 강조했다.

최근 더불어민주당이 추진 중인 ‘공소 취소 특검’에 대해서도 날을 세웠다. 한 후보는 “공소 취소 특검과 관련해 제가 제일 많이 싸우고 있다고 생각한다”며 “이 대통령이 진짜로 추진하면 바로 거리로 나가 시민들을 설득하고 이 대통령을 탄핵할 것”이라고 말했다.

아울러 국민의힘 지도부에 대해서는 “지금 국민의힘 일부 당권파가 민주당이 아니라 저를 이기려고 애를 쓰고 있다”며 “이런 퇴행들 때문에 제대로 견제가 안 되고, 그러니까 이 대통령이 저렇게막 나가고 있는 것”이라고 비판했다.

한 후보는 국민의힘 복귀 가능성에 대해 “저는 탈당한 적이 없다. 부당하게 제명당했을 뿐”이라며 “제가 부당하게 제명당한 첫날 했던 말씀을 기억해 달라. 저는 반드시 돌아간다”고 답했다. 단일화 여부에 대해서는 “큰 민심의 열망에서 그런 정치적 문제는 종속적인 것”이라고 말했다.