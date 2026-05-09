이수지, 백상 시상자로 왔다가 수상자로 호명… "더 열심히 웃기겠다"

이수지가 ‘제62회 백상예술대상’에서 방송부문 여자 예능상을 수상하며, ‘2년 연속 수상’이라는 기록을 세웠다. 뉴시스

멀티 엔터테이너 이수지가 ‘제62회 백상예술대상’에서 방송부문 여자 예능상을 수상하며, 지난해에 이어 ‘2년 연속 수상’이라는 대기록을 세웠다.

이수지는 지난 8일 서울 코엑스에서 열린 ‘제62회 백상예술대상’에서 한 해 동안 방송계에서 가장 눈에 띄는 활약을 선보인 성과를 인정받아 예능상의 주인공이 됐다.

이번 수상은 방송과 OTT, 유튜브까지 포함된 치열한 경쟁 속에서 거둔 결실로, 이수지는 전방위적인 활약으로 독보적인 파급력을 입증하며 ‘대세 예능인’의 입지를 다시 한 번 확고히 했다.

특히 이날 이수지는 전년도 수상자 자격으로 시상자 무대에 올랐으나, 본인이 올해 수상자로 호명되며 직접 트로피를 거머쥐는 명장면을 선사했다.

시상자로 무대에 올랐으나 수상자로 상을 받은 이수지. 뉴시스

이수지는 화제성 차트를 휩쓸고 있는 쿠팡플레이 코미디 쇼 ‘SNL 코리아’ 시즌 8의 간판 코너 ‘스마일 클리닉’에서 “난리도 아니야~” 신드롬을 일으킨 데 이어, ‘직장인들’ 시즌 2, ‘자매다방’ 등 출연 작품마다 대체 불가능한 캐릭터로 대중을 압도했다.

여기에 개인 유튜브 채널 ‘핫이슈지’까지 메가 히트를 기록하며, 트렌드를 선도하는 ‘예능 아이콘’으로서 입지를 공고히 하고 있다.

'만능 엔터테이너' 이수지. 씨피엔터테인먼트, 쿠팡플레이 제공

무엇보다 이번 수상은 이수지의 쉼 없는 기록 행진의 정점이다. 앞서 ‘디 어워즈 임팩트상’, ‘대한민국 대중문화예술상’ 문체부 장관 표창, ‘청룡시리즈어워즈’ 여자 예능인상, ‘올해의 브랜드 대상’ 2관왕 등을 휩쓴 데 이어, 백상 예능상 2년 연속 수상이라는 타이틀까지 추가하며 ‘대세 아티스트’의 명성을 확고히 굳혔다.

무대에 오른 이수지는 “특별한 사람이 아닌, 특수한 직업을 가진 사람이라는 마음으로 살아가고 있다”라며 운을 뗐다. 이어 “항상 곁에서 조언을 아끼지 않은 신동엽 선배님과 사랑하는 ‘SNL 코리아’ 가족들, 그리고 소속사 식구들과 동료 선후배들에게 감사드린다”라며 눈물을 보였다.

"더 열심히 웃기겠다"는 포부를 다진 이수지. 뉴시스

그러면서 “제 채널 ‘핫이슈지’ 작가분들 덕분에 저도 사랑받고 있다. 묵묵히 자신의 일을 하시는 모든 분께 웃음을 드리고 싶다. 더 열심히 웃기겠다”라는 진심 어린 다짐은 시청자들에게 먹먹한 감동을 선사했다.

수많은 캐릭터를 소화하며 웃음과 공감, 화제성을 동시에 이끌어내는 그가 이번 수상을 통해 ‘백상의 딸’을 넘어 시대의 아이콘으로 우뚝 서 앞으로 그려낼 웃음의 지도에 전 국민의 이목이 쏠리고 있다.