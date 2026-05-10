얼음이 승부 갈랐다…여름 정수기 시장, ‘크기·위생·속도’ 3가지로 재편

정수기 시장은 이미 포화 단계에 들어섰다. 그런데도 수요는 줄지 않는다. 이유는 단순하다. 계절, 특히 여름이다.

SK매직 제공

얼음이 충분한지, 얼마나 빨리 만들어지는지, 위생적으로 관리되는지. 이 세 가지가 지금 시장을 가르는 기준이 됐다.

10일 한국정수기공업협동조합과 업계 자료를 종합하면 국내 정수기 시장은 약 3조원 규모다. 성장 속도는 둔화됐지만, 구조는 바뀌고 있다.

같은 시장 안에서 얼음정수기처럼 ‘기능 특화 제품’ 비중이 빠르게 늘고 있다. 특히 여름철 렌털 수요는 성수기 기준 평시 대비 20~30% 이상 증가한다.

가격이나 브랜드보다 “지금 당장 얼마나 편하냐”가 선택 기준으로 올라왔다는 의미다.

정수기 경쟁의 축도 달라졌다. 물을 깨끗하게 거르는 기능은 기본이 됐다. 그 위에 어떤 경험을 얹느냐가 핵심 변수다.

이 흐름을 가장 직관적으로 보여주는 사례가 SK인텔릭스(SK매직)다.

최근 내놓은 얼음정수기 ‘메가 아이스’는 얼음 크기부터 바꿨다. 기존 약 11g 수준에서 25g까지 키웠다. 단순한 스펙 변화가 아니다. 한 번에 컵을 채울 수 있는 ‘사용 경험’을 바꾼 설계다.

여기에 하루 최대 5.7kg 제빙량, 1.1kg 아이스룸을 더했다. 여름철 가장 많이 나오는 불만, ‘얼음이 부족하다’를 정면으로 건드린 구성이다.

업계 관계자는 “이제는 물 맛보다 사용하는 순간의 만족도가 더 중요해졌다”며 “얼음이 얼마나 빨리 나오고, 얼마나 오래 유지되느냐 같은 디테일이 구매를 좌우한다”고 말했다.

경쟁사들도 방향은 같다. 다만 해법이 다르다.

코웨이는 ‘관리 편의성’을 전면에 내세웠다. 자동 살균과 IoT 기반 점검 기능을 결합해 사용자가 신경 쓸 부분을 줄이는 데 집중했다.

청호나이스는 제빙 안정성과 내구성에 무게를 뒀다. 일정한 얼음 품질을 유지하는 데 초점을 맞춘 접근이다.

결국 시장은 세 방향으로 갈린다. 얼음의 체감 성능(SK매직), 관리의 편의성(코웨이), 제빙의 안정성(청호나이스)이다.

최근에는 위생이 마지막 변수로 올라왔다.

얼음정수기는 구조상 물과 공기가 동시에 닿는다. 내부를 직접 확인하기 어렵다는 점도 불안 요소다. 이 때문에 ‘어떻게 관리되느냐’가 제품 선택에서 더 중요해졌다.

SK매직은 전 유로 스테인리스 직수관, UV 케어, 전해수 순환 등 5중 관리 시스템을 적용했다. 아이스룸을 교체할 수 있도록 설계한 점도 눈에 띈다.

코웨이와 청호나이스 역시 자동 살균 주기와 내부 세척 구조를 강화하며 대응하고 있다.

유통업계 한 관계자는 “예전에는 가격과 브랜드가 먼저였지만, 지금은 위생 구조를 먼저 묻는다”며 “특히 얼음정수기는 내부를 볼 수 없기 때문에 관리 방식 설명이 구매를 좌우한다”고 말했다.