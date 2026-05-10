테슬라, 기아 제치고 지난달 국내 전기차 첫 1위

테슬라가 지난달 국내 승용 전기차 분야에서 기아를 처음으로 제치고 판매 1위를 차지했다. 중동 전쟁으로 고유가 상황이 지속하면서 늘어난 전기차 수요와 젊은 소비자들의 테슬라 선호 현상이 이유로 꼽힌다.

테슬라. 로이터연합뉴스

10일 한국수입자동차협회(KAIDA) 등에 따르면 지난달 테슬라는 국내 시장에서 총 1만3190대를 팔았다. 이는 수입차 브랜드가 기록한 역대 가장 많은 월별 판매량으로, 테슬라는 모델Y·모델3 등 전기차만으로 이러한 실적을 올렸다.

국내 승용 전기차 시장에서 테슬라가 1위 브랜드에 오른 것은 이번이 처음이다. 테슬라의 판매량은 기존 국내 승용 전기차 판매 1위였던 기아의 전기차 판매량(1만1673대·PV5 제외)도 넘어섰다. 특히 테슬라 모델Y는 4월 한 달에만 1만86대가 판매됐다.

업계는 20∼30대가 테슬라의 인기를 주도하고 있다고 보고 있다. 큰 폭의 가격 인하와 고유가에 따른 전기차 수요 증가에 더해 젊은 층의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 선호가 테슬라의 인기를 견인했다는 평가다. 실제 카이즈유데이터연구소 집계에 따르면 지난달 20대의 신차등록 대수는 전 연령대에서 가장 높은 36.3%의 증가율을 기록했다.

국내에서 판매되는 테슬라 차량의 90% 이상은 중국에서 만들어진 모델Y와 모델3이다. 국내에서 테슬라 FSD(완전자율주행) 기능은 미국에서 생산한 모델 S·X와 사이버트럭에서만 쓸 수 있고, 중국산 차량에서는 사용이 불가능하다.

이에 일부 국내 소비자가 이 기능을 불법으로 활성화하려는 시도가 포착되며 우려가 제기된다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 박용갑 의원실에 따르면 국내에서 FSD 기능을 불법으로 활성화하려 시도한 건수는 총 85건(지난달 28일 기준)으로 집계됐다.