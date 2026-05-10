20·30대 “집 사려면 코인에 투자해야”…다른 방법은 없나? [수민이가 궁금해요]

30대, 가상화폐 매각 대금 활용 1위

서울 주택 매수 증여 자금 절반은 30대

“주담대 문턱 높아지자, 증여·상속 늘어”

주택 구입에 활용된 가상화폐(코인) 매각대금 규모가 30대에서 가장 큰 것으로 나타났다. 코인과 주식에 집중하는 20·30대를 중심으로 향후 수익금이 부동산 시장으로 유입될 가능성이 높다. 시장에서는 가상화폐 시장이 강세를 보일 경우 청년층을 중심으로 매각대금을 활용한 부동산 취득이 늘어날 것이라는 전망이 나온다.

10일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실을 통해 입수한 국토교통부의 주택 취득 자금조달계획 집계 자료에 따르면 올해 2월 10일∼3월 31일 중 주택 취득 자금조달 계획서에 가상화폐 매각 대금을 기재해 제출한 30대는 229명으로 전체(324명)의 70.7%를 차지했다.

30대가 차지하는 증여·상속 자금 비중이 확대되는 추세다. 연합뉴스

주택 취득 자금조달계획서는 주택을 살 때 구입 자금의 출처를 밝히는 서류다. 규제지역(투기과열지구·조정대상지역) 내 모든 주택과 비규제지역 실거래가 6억원 이상 주택 매매 계약 후 30일 이내 관할 지방자치단체에 제출해야 한다.

부동산거래 신고 등에 관한 시행규칙 개정에 따라 올해 2월 10일 이후 체결된 매매 계약부터는 가상화폐 매각대금이 자금조달계획 신고 항목에 별도로 포함됐다.

30대가 주택 매수에 활용한 가상화폐 매각대금은 총 103억1000만원이다. 전 연령대 가운데 가장 많았다. 이어 40대 54억9500만원, 20대 11억8500만원, 50대 10억7200만원, 60대 이상 5억100만원 순이었다.

다만 30대의 주택 취득 자금 중 가상화폐 매각대금이 차지하는 비중은 0.1%로 미미한 수준이다.

대표적인 암호화폐인 비트코인. 게티이미지뱅크

자기자금 가운데 부동산 처분대금 등이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 금융기관 예금액(14.6%), 증여·상속(6.9%), 주식·채권 매각대금(4.3%) 등이 뒤를 이었다.

한편 서울 주택시장에서 30대 젊은 세대를 중심으로 한 증여 기반 매수 흐름이 빠르게 확대되고 있다.

국회 국토교통위원회 소속 김종양 의원(국민의힘)실을 통해 입수한 국토교통부의 서울 주택 매수 자금조달계획 집계 자료에 따르면 올해 1분기(1∼3월) 서울 주택 매수에 활용된 증여·상속 자금은 2조1813억원이었다.

서울에 주택 마련을 위해 조달한 증여·상속자금은 2023년 1조7451억 원에서 2024년 3조3257억원, 작년 6조5779억원으로 매년 늘고 있다.

특히 30대가 차지하는 증여·상속 자금 비중이 확대되는 추세다. 2024년 40.9%, 2025년 43.5% 이후 올해는 1분기에 50.0%를 기록했다.

부동산 전문가들은 “지난해 6·27 대출 규제와 10·15 부동산 대책 등으로 주택담보대출 문턱이 높아지자, 이를 대신해 증여나 상속을 통한 자금 마련이 늘고 있다”고 분석했다.