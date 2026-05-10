‘코인 머니’로 집 사는 30대…가상화폐 매각액 103억

“내 집 마련에 ‘코인’ 보태”…청년층 매수 증가 가능성

사진=AFP연합뉴스

주택 구입 자금으로 가상화폐 매각 대금을 활용한 매수자는 30대가 가장 많은 것으로 나타났다.

10일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김종양 의원실이 입수한 국토교통부 자료에 따르면, 올해 2월 10일~3월 31일 중 주택 취득 자금조달 계획서에 가상화폐 매각 대금을 기재해 제출한 30대는 229명으로 집계됐다. 전체 제출자(324명)의 70.7%에 해당하는 규모다.

주택 취득 자금조달계획서는 주택 매입 시 자금 출저를 기재하는 서류다. 규제지역(투기과열지구·조정대상지역) 내 모든 주택과 비규제지역 실거래가 6억원 이상 주택을 매매할 경우 계약 후 30일 이내 관할 지방자치단체에 제출해야 한다.

특히 올해 2월 10일 시행규칙이 개정되면서 가상화폐 매각 대금이 자금조달계획 신고 항목에 별도로 포함됐다. 이에 따라 거래 소명과 매각 시점, 원화 환전 내역까지 기재해야 한다.

연령대로 보면 30대가 주택 매수에 활용한 가상화폐 매각 대금은 총 103억 1000만원으로 전 연령대에서 가장 많았다.

이어 40대 54억 9500만원, 20대 11억 8500만원, 50대 10억 7200만원, 60대 이상 5억 100만원 순이었다.

다만 30대의 주택 취득 자금 중 가상화폐 매각 대금이 차지하는 비중은 0.1%로 미미한 수준이다.

반면, 자기자금 가운데서는 부동산 처분대금이 18.7%로 가장 큰 비중을 차지했다. 금융기관 예금액(14.6%), 증여·상속(6.9%), 주식·채권 매각 대금(4.3%) 등이 뒤를 이었다.

시장에서는 가상화폐 시장이 강세를 보일 경우 청년층을 중심으로 코인 수익금을 활용한 부동산 매수가 늘어날 수 있다는 전망도 나온다.